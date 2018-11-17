Названы лучшие сериалы 2018 года

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Первое место в рейтинге досталось проекту "Убивая Еву"

Журнал Time, который ранее собрал подборку лучших фильмов 2018 года, опубликовал рейтинг из 10 лучших сериалов. На первом месте оказался триллер "Убивая Еву". Рейтинг с описанием сериалов опубликован в журнале Time.

Рейтинг сериалов:

10. "Поза", телеканал FХ.

9. "Возвращение домой", от студии Amazon.

8. "Моя гениальная подруга", телеканал HBO.

7. "Когти", телеканал TNT.

6. "Дом с террасой: Открывая новые двери", студия Netflix.

5. "Хорошее место", телеканал NBC.

4. "Патрик Мелроуз", Showtime.

3. "Атланта", FX.

2. "Острые предметы", телеканал HBO

1. "Убивая Еву", от студии BBC America.

Главная героиня сериала "Убивая Еву" – наемная убийца с русскими корнями. Во время выполнения одного из заданий женщина сталкивается с сотрудницей британской разведки, которая становится ее противником.

Напомним, что недавно скончался один из самых успешных сценаристов Голливуда.

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Видео: (video.rbc.ua)