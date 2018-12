В США назвали лучшие фильмы и сериалы 2018 года

Кадр из фильма "Звезда родилась"

Фильм Брэдли Купера в очередной раз попал в список лучших

Американский институт киноискусства (AFI) объявил лауреатов ежегодной премии AFI Awards 2018, которая присуждается топ-20 лучшим кинофильмам и сериалам года. Об этом сообщается на сайте организации.

19-я церемония награждения AFI Awards состоится 4 января 2019 года. Фильм Брэдли Купера с Леди Гагой в главной роли "Звезда родилась" в очередной раз попал в рейтинг лучших в 2018 году.

В топ-10 лучших кинофильмов 2018 года вошли:

"Черный клановец" (BlacKkKlansman) Спайка Ли

"Черная пантера" (Black Panther) Райана Куглера

"Восьмой класс" (Eighth Grade) Бо Бернхема

"Фаворитка" (The Favourite) Йоргоса Лантимоса

"Дневник пастыря" (First Reformed) Пола Шрадера

"Зеленая книга" (Green Book) Питера Фаррелли

"Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk) Бэрри Дженкинса

"Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns) Роба Маршалла

"Тихое место" (A Quiet Place) Джона Красински

"Рождение звезды" (A Star Is Born) Брэдли Купера

В топ-10 лучших телевизионных программ года вошли:

"Американцы" (The Americans)

"Убийство Версачи: Американская история преступлений" (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

"Атланта" (Atlanta)

"Барри" (Barry)

"Лучше звоните Солу" (Better Call Saul)

"Метод Комински" (The Kominsky Method)

"Невероятная миссис Мэйзел" (The Marvelous Mrs. Maisel)

"Поза" (Pose)

"Наследники" (Succession)

"Это мы" (This Is Us)

Специальной премией отмечен черно-белый фильм мексиканского режиссера Альфонсо Куарона "Рома".

Напомним, национальный совет кинокритиков США присудил награду за лучший фильм года картине американского режиссера Питера Фаррелли "Зеленая Книга". Лучшим актером стал Вигго Мортенсен, сыгравший в "Зеленой книге" Тони "Болтуна", а лучшей актрисой оказалась певица Леди Гага за роль в фильме "Звезда родилась".

Мы также писали о том, что журнал Time назвал топ-10 лучших фильмов 2018 года. В списке собраны работы оскароносных режиссеров — Барри Дженкинса, Альфонсо Куарона, есть любимец Канн — греческий режиссер Йоргос Лантимос, а также режиссерский дебют Брэдли Купера, который произвел фурор на Венецианском фестивале.

Кстати, журнал Time также опубликовал рейтинг из 10 лучших сериалов. На первом месте оказался триллер "Убивая Еву".

Видео: РБК-Украина