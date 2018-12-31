Названі 20 найкращих серіалів 2018 року

Фото: (metacritic.com)

Буде що подивитися на святах

В кінці року традиційно підбиваються його підсумки в різних областях. Так, відомий онлайн-агрегатор відгуків і рецензій Metacritic підвів власні підсумки, оприлюднивши список кращих нових серіалів року, що минає, на думку професійних критиків.

Зазначимо, що в список потрапили ті проекти, які дебютували в США в 2018 році і отримали не менше семи рецензій від професійних кінокритиків. Рейтинг очолив проект "Моя геніальна подруга", екранізація однойменного літературного твору Елени Ферранте.

Список кращих з нових серіалів 2018 року виглядає наступним чином:

1. "Моя геніальна подруга" (87 балів)

Фото: (metacritic.com)

2. "Баррі" (83)

Фото: (metacritic.com)

3. "Вбиваючи Єву" (83)

Фото: (metacritic.com)

4. "У вільному ульоті" (83)

5. "Повернення додому" (83)

6. "Співчуваю вашій втраті" (83)

7. "Кінець ***го світу" (81)

8. "Нарко: Мексика" (80)

9. "Охоронець" (79)

10. "Чорна блискавка" (79)

11. "Навіки Саллі" (77)

12. "Роблячи це" (77)

13. "Назавжди" (77)

14. "Вирішувала" (75)

15. "Поза" (75)

16. "Монстри корпорації" (75)

17. "Коннери" (75)

18. "Так близько" (75)

19. "Життя" (75)

20. "Ти" (74)

Нагадаємо, раніше американський інститут кіномистецтва (AFI) оголосив лауреатів щорічної премії AFI Awards 2018, яка присуджується топ-20 кращих кінофільмів і серіалів року. Фільм Бредлі Купера з Леді Гагою у головній ролі "Зірка народилася" в черговий раз потрапив у рейтинг кращих в 2018 році.

Ми також повідомляли, що журнал Time, який раніше зібрав добірку кращих фільмів 2018 року, опублікував рейтинг 10 найкращих серіалів. На першому місці виявився трилер "Вбиваючи Єву".

До речі, національна рада кінокритиків США присудив нагороду за кращий фільм року картині американського режисера Пітера Фарреллі "Зелена Книга".

Відео: РБК-Україна