Журнал Time назвал топ-10 лучших фильмов 2018 года

Кадр из фильма "Рома"

Знаменитое американское издание объявило список самых кассовых кинолент года

Американский еженедельный журнал Time обнародовал топ-10 лучших кинолент 2018 года.

В списке собраны работы оскароносных режиссеров — Барри Дженкинса, Альфонсо Куарона, есть любимец Канн — греческий режиссер Йоргос Лантимос, а также режиссерский дебют Брэдли Купера, который произвел фурор на Венецианском фестивале.

Предлагаем вам ознакомиться с рейтингом лучших фильмов года:

10. "Паддингтон — 2", режиссер Пол Кинг

9. "Богемная рапсодия", режиссер Брайан Сингер

8. "Если Бийл-стрит могла бы заговорить", режиссер Барри Дженкинс

7."Звезда родилась", режиссер Брэдли Купер

6."Сможете ли вы меня простить?", режиссер Мариэль Хеллер

5."Фаворитка", режиссер Йоргос Лантимос

4."Восьмой класс", режиссер Бо Бёрнэм

3."Дневник пастыря", режиссер Пол Шредер

2."Будешь моим соседом?", режиссер Морган Невилл

1."Рома", режиссер Альфонсо Куарон

Напомним, ранее мы писали, что создатель комиксов Marvel перед смертью придумал нового супергероя.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что стали известны имена исполнителей главных ролей в фильме "Черный ворон".

Также мы сообщали, что фильмейкер из США снял мистический хоррор про монаха по мотивам песни DakhaBrakha.

Видео: РБК-Украина