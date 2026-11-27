Стипендії аспірантам у 2026 році: Кабмін вирішив, чи підвищать виплати
Аспіранти та докторанти й надалі отримуватимуть академічні стипендії, розмір яких залежить від посадових окладів за Єдиною тарифною сіткою. Очікуваного з 1 вересня підвищення виплат не буде. Відповідну норму закріпив Кабінет Міністрів України.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на із посиланням на "Освіта.юа".
За якими правилами нараховуватимуть стипендії
Згідно з постановою уряду, у 2026 році для визначення розміру академічних стипендій асистентам-стажистам, аспірантам і докторантам застосовуватимуть посадові оклади, встановлені постановою Кабміну № 1298 від 30 серпня 2002 року.
Цей документ визначає оплату праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.
Кого ще стосуватимуться зміни
Такий порядок поширюється не лише на академічні стипендії аспірантам і докторантам. За цими ж правилами визначатимуть розмір академічних стипендій Кабінету Міністрів України та стипендій імені Михайла Грушевського.
Отже, у 2026 році виплати нараховуватимуть за чинним механізмом, прив'язаним до посадових окладів за Єдиною тарифною сіткою. Підвищення з 1 вересня, на яке могли розраховувати аспіранти, не відбудеться.
Читайте також про те, що з 1 вересня мінімальна академічна стипендія для студентів зросла вдвічі. У закладах професійної освіти вона тепер становить 2 500 грн, закладах передвищої освіти - 3 020 грн, у вишах - 4 000 грн.
Раніше ми пояснювали, чому частина студентів київських закладів освіти у вересні отримала виплати за старими розмірами.