Аспіранти та докторанти й надалі отримуватимуть академічні стипендії, розмір яких залежить від посадових окладів за Єдиною тарифною сіткою. Очікуваного з 1 вересня підвищення виплат не буде. Відповідну норму закріпив Кабінет Міністрів України.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на із посиланням на " Освіта.юа ".

За якими правилами нараховуватимуть стипендії

Згідно з постановою уряду, у 2026 році для визначення розміру академічних стипендій асистентам-стажистам, аспірантам і докторантам застосовуватимуть посадові оклади, встановлені постановою Кабміну № 1298 від 30 серпня 2002 року.

Цей документ визначає оплату праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.

Кого ще стосуватимуться зміни

Такий порядок поширюється не лише на академічні стипендії аспірантам і докторантам. За цими ж правилами визначатимуть розмір академічних стипендій Кабінету Міністрів України та стипендій імені Михайла Грушевського.

Отже, у 2026 році виплати нараховуватимуть за чинним механізмом, прив'язаним до посадових окладів за Єдиною тарифною сіткою. Підвищення з 1 вересня, на яке могли розраховувати аспіранти, не відбудеться.