Кинокритики США назвали лучший фильм и актеров 2018 года

Лучшей актрисой была признана Леди Гага
Национальный совет кинокритиков США присудил награду за лучший фильм года картине американского режиссера Питера Фаррелли "Зеленая Книга". Об этом сообщает Deadline.
"Мы с гордостью награждаем "Зеленую книгу“ как наш лучший фильм — это теплый и проникновенный взгляд на замечательную дружбу, перенесенную на экран в тот момент, когда ее история любви, сострадания и разделенной гуманности глубоко резонирует", — сообщила директор совета кинокритиков Энни Шульхоф.
В сентябре фильм получил гран-при 43-го международного кинофестиваля в Торонто.
Кадр из фильма "Зеленая Книга"
Награду за лучшего режиссера получил Брэдли Купер за картину "Звезда родилась". Кинокритики отметили его свежее и современное видение в совокупности с мастерством.
Лучшим актером стал Вигго Мортенсен, сыгравший в "Зеленой книге" Тони "Болтуна", а лучшей актрисой оказалась певица Леди Гага за роль в фильме "Звезда родилась".
Кадр из фильма "Звезда родилась"
Лучшим анимационным фильмом Совет кинокритиков признал проект студии Pixar "Суперсемейка 2".
Церемония награждения пройдет на гала-концерте NBR Awards 8 января 2019 года в Нью-Йорке.
Напомним, украинский фильм получил главный приз на кинофестивале в Марокко. С 16 по 23 ноября в Рабате, Марокко, проходил Международный кинофестиваль, в рамках которого жюри должны были выбрать лучшую киноленту. Главный приз кинофестиваля получил украинский фильм "Вулкан" Романа Бондарчука.
Мы также писали о том, что журнал Time назвал топ-10 лучших фильмов 2018 года. В списке собраны работы оскароносных режиссеров — Барри Дженкинса, Альфонсо Куарона, есть любимец Канн — греческий режиссер Йоргос Лантимос, а также режиссерский дебют Брэдли Купера, который произвел фурор на Венецианском фестивале.
Кстати, журнал Time также опубликовал рейтинг из 10 лучших сериалов. На первом месте оказался триллер "Убивая Еву".
Видео: РБК-Украина