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Волшебная русалка: Маша Ефросинина вскружила голову формами в полупрозрачном платье

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Маша покорила длинными стройными ножками

Маша Ефросинина не перестает мотивировать и вдохновлять поклонников в период домашней самоизоляции. Украинская телеведущая старается заряжать фолловеров позитивом, записывая для этого забавные видео. Один из последних посвящен теме…. выноса мусора! Теледива показала на видео, как выносила мусор до и во время карантина. Ефросинина настолько соскучилась по роскошным платьям и ярким образам, что даже вынос мусора решила превратить в “показ мод”. Также красотка призвала подписчиков делать так же — не забывать о своем внешнем виде даже во время самых рутинных домашних дел.

Также Маша в деталях показала свой более чем роскошный домашний аутфит. На новых фото телеведущая позирует в длинном платье от украинского бренда Elenareva. Зеленое платье с черным анималистичным принтом имеет “изюминку” — оно выполнено из легкой, полупрозрачной ткани. Поэтому на свету можно рассмотреть силуэт подтянутой фигуры Ефросининой. Также платье декорировано массивными волнами на рукавах, имеет небольшой вырез и игривый “поясок” на шее. Свой образ Маша дополнила открытыми босоножками в серебряных блестках. Волосы она собрала в любимый тугой хвост. Даже о макияже Маша позаботилась, сделав его с акцентом на выразительные глаза и слегка розовые губы.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

“Как же круто, что не одна я #скучаюпоплатьям, и по этому хэштегу могу увидеть всех вас, мои родные души в нарядах. А на град вопросов чей это наряд, отвечаю - мой”, — с юмором подписала новый пост Ефросинина.

Фолловеры телеведущей также поспешили засыпать свою любимицу восторженными отзывами. Многие обратили внимание на стройность ножек Маши.

  • “Какая же вы красивая женщина и красивый душой и делами человек! Восхищаюсь!”
  • “Маша, зеленый - это ваш цвет! Цвет жизни - это вы!”
  • “Шикарно!!!! Вам дуже личить”
  • “Какое красивое платье, мой любимый цвет Вам супер”
  • “Вам зелёный ооочень к лицу”
  • “Шикарное платье на шикарной женщине”
  • “Маша, ты в этом платье как Волшебная русалка, очень красиво”
  • “Малахитовая шкатулочка чудес”
  • “Шикарное платье и женщина в нем!!”
  • “Платье очень красивое!!! Маша, Вам очень идёт!”
  • “Это платье, прям сама весна! Так и вижу в нем прогулку под цветущими деревьями. Скорее бы всё это наяву”

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Маша Ефросинина вскружила голову длиной и стройностью ножек.

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