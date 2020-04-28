На миллион долларов: Маша Ефросинина вскружила голову длиной и стройностью ножек

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша отметила, что это один из ее любимых образов

Маша Ефросинина даже в период карантина и домашней самоизоляции старается радовать фолловеров яркими образами. Все же карантин - не повод расслабляться и выглядеть “с иголочки” нужно при любых условиях. Тем более, что после завершения карантина необходимо будет продумать более расслабленные (кроме пижамы и спортивок) образы на весну и лето. За стильное вдохновение взялась Ефросинина. Телеведущая показала очень яркий аутфит, в котором будет крайне сложно остаться незамеченной.

Кроме того, телеведущая и блогер лишний раз похвасталась своей идеальной фигурой, а также стройными длинными ножками. Так, на своей instagram-страничке Ефросинина опубликовала новое фото, отметив, что позирует в одном из своих самых любимых атуфитов.

Маша позирует в любимой брючной комбинации. Отметим, что большинство образов теледивы - именно брючные. На этот раз Маша выбрала красные брюки-клеш, которые невероятно эффектно подчеркивают и дополнительно удлиняют стройные ножки ведущей. Яркий низ уравновешивает более спокойный верх в виде синего жакета с металлическими пуговицами и белыми строчками. Волосы телеведущая закрутила в крупные локоны.

“Май фэйворит стайл. #missing #fashion”, - подписала снимок Ефросинина.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Тем временем подписчики телеведущей поспешили прокомментировать ее новый кадр. Конечно же, многие восхитились стройностью своей любимицы.

“Ноги как раз в мой рост))”

“Я люблю и уважаю Ваши посты, фото, Вы для меня один из примеров для подражания”

“Маша, выглядишь на миллион долларов”

“Супер! Классное сочетание цветов и вид снизу”

“Вот, это я понимаю- СТАЙЛ!”

“Ах эти ноги-ноги-ноги-ноги...даются лишь немногим”

“Королева, просто огонь”

“Як можна бути такою гарною!!!?”

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Кстати, до этого Маша показывала серию стильных домашних образов в одежде от своего же бренда. Ефросинина предложила варианты одежды на каждый день. И записала все это на видео.

Напомним, ранее Ефросинина мощно высказалась по поводу скандала с Тодоренко.