Чарівна русалка: Маша Єфросиніна запаморочила голову формами в напівпрозорому платті

Маша Єфросиніна не перестає мотивувати і надихати шанувальників в період домашньої самоізоляції. Українська телеведуча намагається заряджати фоловерів позитивом, записуючи для цього забавні відео. Один з останніх присвячений темі.... винесення сміття! Теледіва показала на відео, як виносила сміття до і під час карантину. Єфросиніна настільки скучила по розкішних сукнях і яскравим образам, що навіть винесення сміття вирішила перетворити в "показ мод". Також красуня закликала підписників робити так само — не забувати про свій зовнішній вигляд навіть під час найбільш рутинних домашніх справ.

Також Маша в деталях показала свій більш ніж розкішний домашній аутфіт. На нових фото ведуча позує в довгій сукні від українського бренду Elenareva. Зелена сукня з чорним анімалістичним принтом має "родзинку" — вона виконана з легкої напівпрозорої тканини. Тому на світлі можна розгледіти силует підтягнутою фігури Єфросиніної. Також сукня декорована масивними хвилями на рукавах, має невеликий виріз і грайливий "пасок" на шиї. Свій образ Маша доповнила відкритими босоніжками в срібних блискітках. Волосся вона зібрала в улюблений тугий хвіст. Навіть про макіяжі Маша подбала, зробивши його з акцентом на виразні очі і злегка рожеві губи.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

“Як же круто, що не одна я #скучаюпоплатьям, і з цього хештегу можу побачити всіх вас, мої рідні душі в нарядах. А на град питань чий це вбрання, відповідаю - мій", — з гумором підписала новий пост Єфросиніна.

Фолловери телеведучої також поспішили засипати свою улюбленицю захопленими відгуками. Багато звернули увагу на стрункість ніжок Маші.

“Яка ви красива жінка і красивий душею і справами людина! Захоплююся!"

“Маша, зелений - це колір! Колір життя - це ви!"

“Шикарно!!!! Вам дуже личить"

"Яке гарне плаття, мій улюблений колір Вам супер"

"Вам зелений дуууже до лиця"

"Шикарне плаття на розкішній жінці"

"Маша, ти в цій сукні як Чарівна русалка, дуже красиво"

"Малахітова скринька чудес"

"Шикарне плаття і жінка в ньому!!"

“Плаття дуже красиве!!! Маша, Вам дуже йде!"

“Це плаття, прям сама весна! Так і бачу в ньому прогулянку під квітучими деревами Скоріше б все це наяву"

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна запаморочила голову довжиною і стрункістю ніжок.