Мисс Совершенство: Маша Ефросинина вынесла мусор в гламурном полупрозрачном платье (видео)

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники пришли в восторг от нового видео Маши

Маша Ефросинина дома на карантине не скучает. Украинская телеведущая и блогер активно показывает свои “хроники карантина” и старается максимально делиться позитивом с фолловерами. На днях красотка присоединилась к набирающему популярность в сети необычному флешмобу. Украинские селебритис подчеркивают, что за более чем за месяц отсутствия вечеринок успели соскучиться по платьям и костюмам. Надевать то их сейчас некуда. Поэтому звезды наряжаются в яркие наряды, чтобы… вынести мусор! Ефросинина также предложила свой вариант необычного “развлечения” на карантине.

Так, телеведущая записала на видео, как выносит мусор в обычной жизни и “карантинной”. В первой части видео Маша предстает немного растрепанной - в простой домашней одежде: спортивные брюки заправлены в теплые носки, телогрейка и полосатая кофточка.

А вот во время карантина Маша перевоплотилась в звезду подиумов. Ефросинина выносит мусор в роскошном полупрозрачном зеленом платье с анималистичным принтом, декорированным крупными воланами. Довершают образ блестящие босоножки, волосы заплетены в тугой хвост. На лице - вечерний макияж.

При этом в подписи к видео Маша призвала поклонниц наряжаться в красивое даже во время карантина. Даже если моете окна!

“Не знаю, что у кого по мусору, но я всё также #скучаюпоплатьям ... Кто со мной? Под вчерашним постом большинство просило фэшн! Давайте радовать себя! Весна, открываем окна и посвящаем себе чуток времени- наряжайтесь во время своих бытовых хлопот и отмечайте меня в своих сториз! Даже если моете окна с фасадной части”, - подписала видео Маша.

Поклонники телеведущей также прокомментировали ее новый забавный пост:

“Машаня!!!! Что за платье?! Восторг! Дай надеть ! Мне надо мусор вынести”

“Маша! Это гениально! Спасибо вам за весёлый карантин!”

“Тільки маску ще забули)”

“Маша, Вы чудо! Умеете повеселить. Правда, никогда не поверю, что Вы и до карантина в таком виде выносили мусор. Мисс Совершенство”

“Идеально выглядите в платье”

“Я еще и в магазин так хожу”

“Платье огонь, впрочем как и фигурка)) молодец!!”

“Шок, скандал, бунт! Ефросинина показала как нарушает правила карантина и выносит мусор без маски и перчаток! Даже шикарно развивающееся платье не смогло отвлечь внимание негодующих подписчиков!)) Маша, вы прекрасны”

“Какой кайф , прикольная разница до и во время карантина , платье зелёное ну прям очень - очень красивое”

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Ефросинина вскружила голову длиной и стройностью ножек.