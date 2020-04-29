Пришло ко мне озарение: яркая Маша Ефросинина решила освоить новое занятие

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая пообещала вплотную заняться своим блогом и обратилась за советами к подписчикам

Маша Ефросинина и на карантине старается всегда выглядеть стильно и красиво - в этом ей помогает собственная линия одежды для дома. На днях ведущая устроила веселую примерку и сняла видео, на котором красуется в нарядах своего бренда. Кроме того, шоувумен ностальгирует за светскими выходами и делится в сети архивными фото в эффектных образах, а также успевает в режиме онлайн записывать серии важных видео на тему укрепления здоровья и сохранения отношений в условиях домашней изоляции. На свежем фото в своем Instagram Маша показала яркий лук и порассуждала о том, можно ли назвать ее блогером.

Звезда позирует в спортивном костюме своего бренда цвета фуксии с белыми вставками, сидя на лестнице и мило улыбаясь на камеру. Ефросинина призналась, что раньше ее злило, когда ее называли блогером, а на карантине она поняла, в чем же собственно разница между ней и популярными блогерами.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Мой внутренний жук-навозник всегда выпускал газы, когда меня называли блогером. Ну, вот правда! Ты всю жизнь работаешь с людьми, в развлекательных шоу- вполне себе сносно умеешь рассказывать о тех или иных темах, личных и не очень, при чем тут блогер? А на карантине пришло ко мне озарение - от блогера меня действительно отличает один фактор - постоянство! Я привыкла вести Инстаграм в зависимости от своих настроений, актуальности тем и разнообразных событий в жизни, которыми хочется поделиться! Блогер же- это прям ответственная системная работа, без перерывов, и не только про себя", - поделилась Маша.

Однако теледива решила все же попробовать свои силы и стать "настоящим блогером"! При этом Ефросинина попросила подписчиков рассказать ей, какие темы интересуют их больше всего - ведь она хочет вещать об актуальных и интересных вещах.

"Не знаю, честно, по силам ли мне такое, но попробовать можно! В конце концов, мне не помешает и так узнать то, о чем я хочу вас спросить ))) Итак, Напишите, пожалуйста, чего вам не хватает в моём кх-кх ... блоге? Какую информацию вам хотелось бы получать от меня больше?" - написала знаменитость.

Эта новость очень порадовала поклонников Маши и они засыпали ее предложениями и идеями, отмечая, что она их очень вдохновляет и у нее и так прекрасный блог.

Мария,за что бы ,вы не брались,все получается гениально,легко и очень позитивно интеллегентно!

Как полюбить, принять и поверить в себя

Питание

Вы очень позитивная личность! Поэтому очень интересно читать, смотреть абсолютно обо всём. Сейчас это особенно важно!

Саморазвитие, мотивация

Подбор гардероба, дети

Маша , вы очень умная и светлая женщина. Просто обо всём

Расскажите что вы делаете если нужно взять и сделать - а ты не можешь/не хочешь/боишься? Как перестать себя за это ругать?

Моя любимка. Всего хватает. Обожаю этот позитивный поток мыслей и энергии. Маша-Крутяша!

Видео с Сашей очень нравились, давно не было)

мне интересно рассматривать ваши наряды)) посты очень редко читаю) платья и костюмы у вас очень красивые)

Закулісних смішних історій і звичайно Ваш фешн-стиль кожного дня.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина вскружила голову длиной и стройностью ножек - ведущая позировала в одном из своих самых любимых атуфитов.