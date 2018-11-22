Вещи, которые никогда не выйдут из моды: топ-5 стильных моделей пальто

Модное пальто. Фото: mindbodyswag.com

Фасоны верхней одежды, которые будут в тренде всегда

Осень - время, когда из дальних углов шкафа можно достать одну из самых стильных вещей гардероба - пальто. Или сразу два.

И, если вы думаете, что ваше одеяние уже вышло из моды, не отчаивайтесь, а запасайтесь моделями, которые будут актуальны всегда.

Крой и цвет пальто может не только создать вам идельный образ, но и задать настроение. Так что отнеситесь к выбору внимательно.

Предлагаем вашему вниманию топ-5 моделей пальто от 24tv, которые никогда не выйдут из моды:

Пальто на одной пуговице

Пальто прямого кроя до колен или ниже с глубоким вырезом почти до талии является несомненной классикой, в которой даже женщина с пышными формами будет выглядеть изящной. К тому же, в сочетании с ним прекрасно смотрятся свитера с объемными воротниками и длинными шарфами, которые можно оборачивать вокруг шеи несколько раз.

Пальто на одной пуговице. Фото: mindbodyswag.com

Пальто-бушлат

Модные бренды продолжают эксплуатировать тему "милитари", предлагая женщинам одеваться то в куртки цвета хаки, то в жакеты, похожие на гусарские камзолы. Поэтому пальто-бушлат не только обожаемая всеми классика, но и модный тренд этого сезона. Его отличительные черты – высокий воротник и два ряда пуговиц.

Пальто-бушлат. Фото: mindbodyswag.com

Пальто-халат

Чтобы подчеркнуть свою женственность, миллионы девушек по всему миру вслед за герцогиней Кейт Миддлтон предпочитают пальто с акцентом на талии, который создается за счет пояса. Пальто-халат имеет или пуговицы, или молнию в качестве застежки.

Пальто-халат. Фото: mindbodyswag.com

Двубортное пальто

Самый элегантный вариант из нашей выборки – классическое двубортне пальто прямого кроя, которое уж точно прослужит вам не один сезон. Классический силуэт этой модели позволяет поиграть с яркими цветами – все равно вы сможете выглядеть в меру строго.

Двубортное пальто. Фото: mindbodyswag.com

Пальто-кокон

Пальто овальной формы уютно обволакивает фигуру и его можно смело назвать одним из самых трендовых среди перечисленных моделей, так как соответствует модной тенденции последних лет – oversize. А еще в таком пальто выигрышно смотрится любая фигура.

Пальто-кокон. Фото: mindbodyswag.com

Напомним, ранее мы писали, как выглядеть на миллион.

Отметим, что Андре Тан рассказал, что носить зимой девушкам plus size. Именитый дизайнер советует пышным девушкам экспериментировать с яркими цветами и принтами

Также мы писали, что 66-летняя украинская модель вошла в список самых влиятельных женщин мира. В него вошли представительницы 60 стран мира в возрасте от 15 до 94 лет. Все они являются представительницами разных видов деятельности и профессий.

Как на показе новой коллекции Андре Тана сезона весна-лето 2019 сверкали настоящие звезды (видео: РБК-Украина)