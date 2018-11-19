66-летняя украинская модель вошла в список самых влиятельных женщин мира

Фото: Лариса Михальцова (коллаж РБК-Украина)

Рейтинг включает самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира

66-летняя украинка Лариса Михальцова, проживающая в селе Калиновка Николаевской области, вошла в Топ-100 самых влиятельных и вдохновляющих женщин в мире, который был составлен ВВС. Об этом сообщает BBC News.

BBC 100 Women ежегодно определяют 100 самых влиятельных женщин мира. Среди них – лидеры государств, новаторы и изобретательницы, а также обычные работницы, которые ежедневно вдохновляют своим примером.

Модель Лариса Михальцова стала единственной украинкой, которая попала в список.

Фото: Лариса Михальцова (instagram.com/larisa.grig)

В него вошли представительницы 60 стран мира в возрасте от 15 до 94 лет. Все они являются представительницами разных видов деятельности и профессий.

Женщина живет в небольшом украинском селе Калиновка Николаевской области. Уже более 40 лет она играет на баяне и учит этому детей в музыкальной школе. В 63 года у Ларисы появилось новое хобби – модельный бизнес.

Фото: Лариса Михальцова (instagram.com/larisa.grig)

Впервые Ларису заметили, когда она выступала в ресторане. Ее увидели представители местного глянцевого журнала и предложили принять участие в фотосессии. С тех пор Лариса успела появиться на обложке журнала для профессиональных парикмахеров "Долорес" и пройтись по подиуму во Франкфурте.

Фото: Лариса Михальцова (instagram.com/larisa.grig)

Родное село она оставлять не хочет, но ждет новых предложений и готова сотрудничать в выбранной сфере.

Видео: (youtube.com/BBC News - Русская служба)

Ранее мы писали о том, что украинская певица "выбилась" на первое место хит-парада РФ.

Отметим, что королева Иордании носит вещи украинского бренда. Рания аль Абдулла выбрала наряд украинского дизайнера для одной из встреч с иорданскими женщинами-активистками. Представительница королевской семьи выбрала голубой костюм бренда Flow The Label.

Кстати, стильная 51-летняя бабушка из Италии стала звездой Instagram. Жаклин Берридо Писано доказала, что в любом возрасте можно выглядеть стильно и модно, а также стать популярной в сети.

Видео: РБК-Украина