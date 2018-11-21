Как выглядеть на миллион: модные советы

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Эти лайфхаки помогут вашему образу выглядеть дорогим и роскошным

Если вы хотите выглядеть на миллион, но столько денег у вас нет, то потребуется освоить несколько простых приемчиков. Ведь роскошный образ – это не только количество денег, потраченных на одежду, но и особый подход к внешнему виду, помогающий девушке всегда быть на высоте. Эти несколько советов помогут вам выглядеть "дорого", не покупая дизайнерских платьев за тысячи долларов, передает Harper's Bazaar.

Обратите внимание, что важно уметь носить вещь правильно, приспосабливая ее к своему стилю - и тогда выглядеть роскошно каждый день будет проще простого.

Вещь должна сидеть идеально

Скорее всего, воспользоваться услугами портного стоит немного дороже, чем быстрая покупка в магазине (онлайн или оффлайн), но результат оправдает все ваши усилия. Сложно найти в магазине одежду, которая будет сидеть идеально. Иногда, чтобы этого добиться, достаточно всего лишь убрать лишнюю длину, но бывают случаи, когда не обойтись без основательной перекройки.

Добавьте в образ яркую сумку

Рекомендуем отдать предпочтение классической маленькой сумке, но в выразительном оттенке, чтобы акцентировать на ней внимание. Такой аксессуар будет актуален под практически любой наряд, а ваш стиль станет подчеркнутым и завершенным.

Фото: pixabay.com

Монохромность

Не бойтесь использовать один цвет для всего образа. Подбирая вещи в одной цветовой гамме, удостоверьтесь, что оттенки совпадают. Если для вас слишком сложно играться с яркими и интересными тонами, то попробуйте составить наряд из черного или белого – беспроигрышный вариант.

Уход за волосами и макияж

Ваша прическа может выглядеть дорого, даже если в нее не вложено ни копейки – главное, чтобы волосы были ухоженными. Можно дополнить образ хвостом или заколкой, а чтобы освежить лицо – воспользуйтесь румянами или помадой.

Фото: pixabay.com

Белый должен оставаться белым

Белые вещи придают образу свежести и могут стать неплохим акцентом. Но со временем белый тускнеет, превращаясь в кремовый. Для того, чтобы белый на вас выглядел благородно – рекомендуем пересмотреть гардероб и оставить состаренные белые вещи в прошлом и/или заменить их на новые ослепительно белые.

Подчеркните талию

Привлечь внимание можно, подчеркнув талию стильным поясом или приталенным кроем. Женственный силуэт в комплексе с акцентами на талии – сделает образ утонченным и изысканным.

Верхняя одежда

Если вы не можете представить себе наряд без пары любимых джинсов, то такой кежуал стиль очень легко обыграть с помощью элегантного жакета. Также попробуйте комбинировать его с платьем. Не лишним будет примерить за компанию обувь с острым носом и на низком ходу.

Фото: lavanafashion.com

Уход за аксессуарами

Ваша сумка всегда должна быть чистой и ухоженной. Следите за тем, чтобы она не теряла цвет и форму, так как при частой носке такой аксессуар может заметно загрязниться. Идеальное состояние сумки – одно из обязательных условий, которые помогают выглядеть дорого в любой ситуации.

Поглаженные вещи

Даже маленькие складки на недавно купленной одежде отвлекают внимание окружающих. Свежие и поглаженные вещи придают образу статусности, независимо от цены покупок.

Сочетайте сумку с обувью

Это давно опробованное и подтвержденное правило – как завершить образ и выглядеть дорого. Ведь это так упрощает подбор аксессуаров и помогает собраться намного эффективнее, если туфли и сумки подобраны в одинаковых тонах.

Напомним, королева Иордании Рания аль Абдулла выбрала наряд украинского дизайнера для одной из встреч с иорданскими женщинами-активистками. Представительница королевской семьи выбрала голубой костюм бренда Flow The Label.

Отметим, что Андре Тан рассказал, что носить зимой девушкам plus size. Именитый дизайнер советует пышным девушкам экспериментировать с яркими цветами и принтами

Также мы писали, что 66-летняя украинская модель вошла в список самых влиятельных женщин мира. В него вошли представительницы 60 стран мира в возрасте от 15 до 94 лет. Все они являются представительницами разных видов деятельности и профессий.

Как на показе новой коллекции Андре Тана сезона весна-лето 2019 сверкали настоящие звезды (видео: РБК-Украина)