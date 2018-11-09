Андре Тан рассказал, что носить зимой девушкам plus size (фото)

Новая коллекция для девушек Plus size от Андре Тана (коллаж: РБК-Украина)

Именитый дизайнер советует пышным девушкам экспериментировать с яркими цветами и принтами

Именитый украинский дизайнер Андре Тан, который первым в Украине вывел на подиум моделей plus size, поделился полезными советами на тему того, что же носить зимой пышнотелым красавицам. Один из самых успешных дизайнеров Украины презентовал уже вторую коллекцию для "пишних та розкішних".

"Задача нашей линии plus size — доказать, что девушки с пышными формами могут носить красивую одежду, которая подчеркивает красоту, а не прятаться за "мешками для танков". Я ежедневно получаю благодарственные сообщения и фотографии девушек в нашей одежде, что доказывает — мы на верном пути", — говорит о новой коллекции Андре Тан.

Отметим, что ранее стало известно имя победительницы проекта Модель XL, одним из судей которого является Андре Тан.

Далее дизайнер поделился основными рекомендациями в выборе одежды для женщин plus size.

Платья

Главное предназначение платья — подчеркивать красоту и женственность. Не бойтесь ярких цветов и принтов, экспериментируйте с кроем и фактурой. Однако старайтесь избегать платьев-"трапеций" — они визуально уменьшают плечи, но при этом существенно добавляют объема в бедрах.

Высокая талия



Выбирайте юбки и брюки с завешенной талией: они не только выгодно подчеркивают фигуру, но и являются самыми сексуальным элементом в женском гардеробе.

Собранные платья и блузы под грудью, всегда выгодно подчеркнут зону декольте, если модель свободного кроя, всегда можно использовать пояс.



Оттенки и принты



В модном сезоне осень-зима 2018-19 в тренде цвет Саргассового моря и все оттенки синего. Гармонично будет смотреться образ, в котором присутствуют светлые оттенки сверху, а более темные — снизу.

Красный, серый, черный, белый, деним, клетка и горох — экспериментируйте с образами, и вы точно не останетесь незамеченными!

Напомним, в октябре Андре Тан представил свою новую осенне-зимнюю коллекцию. Тогда дизайнер подробно перечислил основные fashion-тренды.

До этого STYLER побывал на уникальном звездном показе Тана, в рамках которого дефилировали Оля Полякова, Леся Никитюк, Анна Ризатдинова и ряд других известных украинок.

Как на показе новой коллекции Андре Тана сезона весна-лето 2019 сверкали настоящие звезды (видео: РБК-Украина)