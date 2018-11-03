Идеальных нет: как менялась женская красота на протяжении десятилетий

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Мы решили рассказать вам о том, как менялись идеалы красоты на протяжении последних 100 лет

Эталон женской красоты. Какой он? Кто-то считает, что в идеале должна быть фигура 90-60-90 и длинные волосы, а кто-то скажет, что в моде пышногрудые девицы.

Как пишет сайт "5 канала", стандарты женской красоты менялась на протяжении многих десятилетий. Предпочтения мужчин менялись с пышногрудых дам с широкими бедрами до худощавых девушек с беби-фейсом.

Предлагаем вам погрузиться в мир прошлого, и узнать, по каким критериям определялась красота в разные десятилетия.

1910 год

Эти года стали прогрессом по всему миру. Соединялись города железными дорогами, люди научились летать, стали экономично развитыми. В то время в цивилизованных странах женщины уже имели права голоса и могли более открыто вести себя в обществе.

Девушка 1910 года могла немного оголить плечи, корсет уже в то время считался важным атрибутом. Тогда мужчины ценили тонкую талию, округлые бедра и, конечно, пышную грудь.

Мода в 1910-х (фото: smartied.com)

1920-е

За 10 лет кардинально изменился внешний стиль девушек. В моду вошли прямые длинные платья чуть ниже колен и короткие прически. Тогда самыми красивыми были обладательницы плоской груди, а бедр и талии практически не было видно.

Макияж был ярким, в моде были длинные бусы, причем лучше, чтоб их было в большом количестве на шее и руках.

Мода в 1920-х (фото: dobrocom.info)

1930-е

В эти года мужчинам нравились хрупкие девушки с плавными изгибами в фигуре. Тонкая талия уже тогда должна была быть своя, а не "сделанная" при помощи корсета.

Юбки, как правило, спереди были более короткие, чем сзади. В материале ценился чистый шелк. Тогда всем известна была Коко Шанель, которая "взяла" у мужчин штаны и жилетку в женский гардероб и создала знаменитое маленькое черное платье.

Мода в 1930-х (фото: jenskiymir.com)

1940-е

Это женщина военных лет. Она должна была иметь спортивное подтянутое тело, при этом иметь хрупкий и изящный вид.

Во времена войны у многих девушек было популярно платье прямого покроя и юбки. Пиджаки были с квадратными плечами, а обувь имела массивную и грубую подошву. При этом, несмотря на небольшой ассортимент в гардеробе, девушки дополняли свои образы шляпками и разнообразными поясами.

Мода в 1940-х (фото: 5.ua)

1950-е

Эти года открыли у девушек женственность и сексуальность. В моду снова входят округлые формы и тело с красивыми изгибами. Девушки делают акцент на бюсте, открывая зону декольте.

В гардеробе появляются широкие юбки, модным становится носить круглые клипсы, колье из страз, а также жемчуг. Это время Мерлин Монро - время, когда девушки активно начинают следить за модой.

Мода в 1950-х (фото: topsimages.com)

1960-е

В эти года пышногрудые девицы отошли на второй план, и в моде стали миниатюрные, даже худощавые девушки.

Тогда в мире появилась легендарная мини-юбка и обручи на голове. В то время в моде набирают обороты пышные прически. В гардеробе можно было найти одежду в "космическом стиле" с элементами метала или пластика.

Мода в 1960-х (фото: 5.ua)

1970-е

Мир воодушевлен спортом, тренировками и аэробиками. В моду уверенно входит яркая одежда с правильными геометрическими фигурами. Трендом 70-х стали джинсы. Более того, модно было носить бахрома и ковбойские шляпы.

Эти года были очень разноплановыми в плане выбора одежды, поэтому у модниц была отличная возможность поэкспериментировать с образами.

Мода в 1970-е (фото: 5.ua)

1980-е

Это по-настоящему взрывные времена в плане моды. Все должно быть по-максимуму: взъерошенные залакированные прически, яркий макияж и блестящие наряды. Мода делилась на любителей стиля диско и подражателей рок-культуры.

В одежде были популярны яркие лосины, пиджаки с массивными плечами и романтичные блузки с бантами. Образы для подражания - Джоан Коллинз и Мадонна.

Мода в 1980-х (фото: topsimages.com)

1990-е

Лихие 90-е были эпохой супермоделей. Тогда должны были хорошо видны скулы, худые ноги и плоская грудь. Болезненный вид тогда был в тренде. В одежде предпочитали джинсы, куртки-косухи, длинные пиджаки и мини-юбки.

Среди аксессуаров модными были большие яркие резинки для волос и чокеры на шее. В 90-х популярными были принты на тканях: геометричные, цветочные и обычно футболки с любимыми музыкальными исполнителями.

Мода в 1990-х (фото: topsimages.com)

2000-е

В моде снова спорт и подтянутые девушки: пресс с кубиками, упругие ягодицы и округлые бедра. Секс-символами считались Бритни Спирс и Кристина Агилера.

В нулевые гардероб обязательно должна была наполнять мини-юбка, высокие каблуки, приталеный топ с глубоким декольте. Среди аксессуаров популярны были широкие пояса и разнообразная бижутерия. Популярным считался леопардовый принт, а также в моде были длинные широкие штаны.

Мода в 2000-х (фото: 5.ua)

2010-е

В это время среди секс-символов - девушки на любой вкус. Сегодня есть модели 90-60-90, худощавые, полненькие и размера "плюс". В модных журналах встречают Никки Минаж, Ким Кардашьян и Монику Беллуччи.

Мода в 2010-х (фото: week.life)

С приближением 2020 года становится непонятно, чего следует ожидать в грядущей моде. А может, все новое - это хорошо забытое старое?

Напомним, ранее известная украинская модель снялась в рекламе Dior.

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