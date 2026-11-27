Раніше РБК-Україна розповідало, за яких умов українці можуть втратити пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, сама наявність боргу за комуналку не є підставою для скасування пільги, однак її можуть припинити у разі втрати права на допомогу, призначення житлової субсидії або за заявою отримувача.

Також ми писали, що єдине житло боржника можуть виставити на продаж через комунальні борги, якщо їхня сума перевищує 430 тисяч гривень. У Мін'юсті пояснили, що цей поріг підвищили з приблизно 170 тисяч гривень, а в разі затримки зі зняттям обмежень після погашення боргу можна звернутися до державного виконавця.