Речі, які ніколи не вийдуть з моди: топ-5 стильних моделей пальто

Модне пальто. Фото: mindbodyswag.com

Фасони верхнього одягу, які будуть в тренді завжди

Осінь - час, коли з далеких кутів шафи можна дістати одну з найбільш стильних речей гардеробу - пальто. Або відразу два.

І, якщо ви думаєте, що ваше вбрання вже вийшло з моди, не впадайте у відчай, а запасайтеся моделями, які будуть актуальні завжди.

Крій і колір пальто може не тільки створити вам ідельний образ, але і задати настрій. Так що поставтеся до вибору уважно.

Пропонуємо вашій увазі топ-5 моделей пальто від 24tv, які ніколи не вийдуть з моди:

Пальто на одному гудзику

Пальто прямого крою до колін або нижче з глибоким вирізом майже до талії є безперечною класикою, в якій навіть жінка з пишними формами буде виглядати витонченою. До того ж, у поєднанні з ним чудово виглядають светри з об'ємними комірами і довгими шарфами, які можна обертати навколо шиї кілька разів.

Пальто на одному гудзику. Фото: mindbodyswag.com

Пальто-бушлат

Модні бренди продовжують експлуатувати тему "мілітарі", пропонуючи жінкам одягатися в куртки кольору хакі, то жакети, схожі на гусарські камзоли. Тому пальто-бушлат не тільки любима всіма класика, але і модний тренд цього сезону. Його відмінні риси – високий комір й два ряди ґудзиків.

Пальто-бушлат. Фото: mindbodyswag.com

Пальто-халат

Щоб підкреслити свою жіночність, мільйони дівчат по всьому світу слідом за герцогинею Кейт Міддлтон воліють пальто з акцентом на талії, що створюється за рахунок пояса. Пальто-халат має або гудзики або блискавку в якості застібки.

Пальто-халат. Фото: mindbodyswag.com

Двобортне пальто

Найбільш елегантний варіант з нашої вибірки – класичне двубортне пальто прямого крою, яке вже точно прослужить вам не один сезон. Класичний силует цієї моделі дозволяє пограти з яскравими квітами – все одно ви зможете виглядати досить суворо.

Двобортне пальто. Фото: mindbodyswag.com

Пальто-кокон

Пальто овальної форми затишно огортає фігуру і його можна сміливо назвати одним з найбільш трендових серед перерахованих моделей, так як відповідає модної тенденції останніх років – oversize. А ще в такому пальто виграшно виглядає будь-яка фігура.

Пальто-кокон. Фото: mindbodyswag.com

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