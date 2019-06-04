Сказочно красива: Кейт Миддлтон вышла в свет в воздушном платье Alexander McQueen

Кейт Миддлтон давно не совершала торжественных выходов. Так, в последнее время все внимание герцогини Кембриджской было направлено на проект "Возвращение к природе" (Back to nature). К созданию сада и его презентации на фестивале цветов Chelsea Flower Garden она привлекла всю семью. Позже она восхитила поклонников по всему миру невесомым летним нарядом на садовой вечеринке. И вот – новый светский раут, где Кейт предстала действительно во всей красе.

Гала-ужин в Букингемском дворце (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Вчера, 3 июня, в Букингемском дворце состоялся гала-прием: с официальным визитом туда прибыли 72-летний Дональд Трамп и его супруга – 49-летняя Мелания Трамп. К ним присоединились также дети: Иванка, Тиффани, Эрик и Дональд Трамп-младший. Торжественный ужин был невероятно помпезным и роскошным: здесь были все атрибуты роскошной королевской жизни.

Ко встрече гостей 37-летняя Кейт Миддлтон подготовилась тщательно. Герцогиня Кембриджская примерила длинное белое платье с множеством оборок от Alexander McQueen, которое дополнила одна из тиар, заимствованных из коллекции Елизаветы II под названием "Узелки любви". В качестве аксессуаров Кейт также выбрала серьги с сапфирами и бриллиантами, жемчужный браслет и белый клатч. Еще одна необычная деталь – Викторианский орден, который она впервые примерила для выхода в свет. Напомним, титул Дамы Большого креста Королевского Викторианского ордена она получила от королевы еще на восьмую годовщину свадьбы. Королева Елизавета также отдала предпочтение белому.

Стоит отметить, что наряд Мелании Трамп был не менее восхитительным. Платье для первой леди создали дизайнеры Christian Dior по мотивам кутюрной весенне-летней коллекции бренда. Шелковый наряд она дополнила высокими перчатками белого цвета. А Иванка для торжественного ужина выбрала голубое платье с нежной цветочной вышивкой от Carolina Herrera.

Дональд Трамп, Мелания Трамп и королев Елизавета (фото: скриншот instagram.com/melaniatrumplookbook/)

Иванка Трамп выбрала нежный образ в голубых тонах (фото: instagram.com/ivankatrump)

