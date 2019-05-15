Очаровательна: Кейт Миддлтон блистает в платье в горошек на мероприятии в парке Блетчли

Кейт Миддлтон (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Герцогиня Кембриджская порадовала новым выходом

Кейт Миддлтон, которая относительно давно не появлялась на публике, порадовала поклонников новым стильным выходом. Герцогиня Кембриджская посетила Блетчли-парк, в котором ее бабушка – Валери Глассборо – работала во время Второй мировой войны, занимаясь дешифровкой немецкой машины Enigma. Кейт уже посещала данную организацию в 2014-м году. Целью же ее визита во вторник, 14 мая, стало привлечение внимания к выставке, посвященной 75-й годовщине знаменитой военной операции – высадке в Нормандии.

Герцогиня Кембриджская в платье от Alessandra Rich (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Кейт, известная своей страстью к повторному надеванию любимых вещей, и в это раз не стала изменять традиции. Она появилась на публике в очаровательном наряде: длинное темно-синее платье в горошек с маленьким белым воротником, манжетами и пуговицами сделало ее образ невероятно женственным и по-весеннему свежим. К слову, винтажный стиль и горошек на пике популярности, так что герцогиня попала в самую точку. Наряд она дополнила голубыми замшевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке от Emmy London стоимостью около $550, маленьким темно-синим клатчем Smythson ( $580), жемчужными серьгами и небольшой брошью. Завершающий штрих – натуральный макияж с небольшими стрелками и свободно спадающие по плечам волосы, уложенные в легкую волну.

Кейт Миддлтон в очаровательном образе в Блетчли-парке (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Именно в этом наряде от Alessandra Rich стоимостью около $2 257 супруга принца Уильяма позировала для семейного портрета в честь 70-летия принца Чарльза. Стоит отметить, что тогда Кейт также отдала предпочтение подобным аксессуарам и прическе.

Интересно, что в таком же платье была и давняя подруга Меган Маркл Эбигейл Спенсер во время ее бракосочетания с принцем Гарри в прошлом году. Актриса иначе обыграла наряд, добавив к нему небольшую шляпку с вуалью, черный ремень на талии и белые босоножки.

К слову, не так давно Кейт Миддлтон с принцем Уильямом посетили Северный Уэльс, где показала кардинально иной образ. Но нужно признать, одной из самых стильных особ королевской семьи они все к лицу.