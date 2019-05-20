ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Королева цветов: Кейт Миддлтон показала стильный летний образ на открытии выставки садоводов

Lite » Мода 20.05.2019 - 18:29
Королева цветов: Кейт Миддлтон показала стильный летний образ на открытии выставки садоводов
Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/theroyalfamily)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Герцогиня Кембриджская посетила открытие фестиваля Chelsea Flower Garden

Кейт Миддлтон, которая несколько дней назад порадовала всех стильным образом в платье в горошек, вновь привлекла внимание мировой прессы. 37-летняя красавица посетила официальное открытие лондонского фестиваля цветов Chelsea Flower Garden. Программа включала встречу с участниками мероприятия, общение с официальными лицами и, конечно же, детьми. Со всеми этими обязанностями Кейт справилась, как всегда, на славу, с особым удовольствием составим компанию малышам в играх на свежем воздухе.  

Королева цветов: Кейт Миддлтон показала стильный летний образ на открытии выставки садоводовКоролева цветов: Кейт Миддлтон показала стильный летний образ на открытии выставки садоводовКоролева цветов: Кейт Миддлтон показала стильный летний образ на открытии выставки садоводовКейт Мидллтон посетила открытие выставки Chelsea Flower Garden (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Нужно отметить, что ивент имеет для герцогини особое значение. В фестивале участвует ее собственный проект, разработанный вместе с профессиональными ландшафтными дизайнерами – сад "Возвращение к природе" (Back to nature).

Королева цветов: Кейт Миддлтон показала стильный летний образ на открытии выставки садоводовКоролева цветов: Кейт Миддлтон показала стильный летний образ на открытии выставки садоводов

Королева цветов: Кейт Миддлтон показала стильный летний образ на открытии выставки садоводовВ создании проекта Кейт активно участвовала вся семья (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт призналась прессе, что считает крайне необходимым также привлекать к подобным проектам детей. Ведь время, проведенное на природе за вдохновляющим занятием – это залог их гармоничного душеного состояния и всестороннего правильного развития. К примеру, к своему проекту она привлекла старших детей: 5-летнего Джорджа, 4-летнюю Шарлотту. Годовалый принц Луи также принимал посильное участие.

Королева цветов: Кейт Миддлтон показала стильный летний образ на открытии выставки садоводовКейт Миддлтон в практичном стильном образе (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для выхода на природу Кейт выбрала по-летнему легкий стильный наряд, подчеркнувший ее знаменитую стройность. Ансамбль составили горчичного оттенка кюлоты с плетеным поясом и белая кружевная блуза с цветочным орнаментом от M.I. H Jeans, а также белые кеды Superga. Довольно практичный образ Мидллтон разбавила серьгами с камнями и часами. Волосы были вытянуты и зачесаны на ровный пробор. Дополнил картину и макияж в натуральных тонах.   

Королева цветов: Кейт Миддлтон показала стильный летний образ на открытии выставки садоводовГерцогиня обожает проводить время на природе (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

К слову, позже сад планирует посетить и королева Елизавета, а затем он откроет свои двери для всех желающих. Выставка продлится с 21 по 25 мая.

Стоит отметить, что герцоги Кембриджские по праву считаются одной из самых стильных пар, умеющих подобрать актуальные наряды для любого события, будь то светский прием или мероприятие на природе. Поэтому их выходы так обожают представители прессы и модных порталов. 

В полном сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям порадовали новыми семейными снимками В красном пиджаке и брюках: стильная Кейт Миддлтон восхитила стройной фигурой
Новости Украины Кейт МиддлтонЕлизавета IIПринц Уильям
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь