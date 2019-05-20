Королева цветов: Кейт Миддлтон показала стильный летний образ на открытии выставки садоводов

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Герцогиня Кембриджская посетила открытие фестиваля Chelsea Flower Garden

Кейт Миддлтон, которая несколько дней назад порадовала всех стильным образом в платье в горошек, вновь привлекла внимание мировой прессы. 37-летняя красавица посетила официальное открытие лондонского фестиваля цветов Chelsea Flower Garden. Программа включала встречу с участниками мероприятия, общение с официальными лицами и, конечно же, детьми. Со всеми этими обязанностями Кейт справилась, как всегда, на славу, с особым удовольствием составим компанию малышам в играх на свежем воздухе.

Кейт Мидллтон посетила открытие выставки Chelsea Flower Garden (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Нужно отметить, что ивент имеет для герцогини особое значение. В фестивале участвует ее собственный проект, разработанный вместе с профессиональными ландшафтными дизайнерами – сад "Возвращение к природе" (Back to nature).

В создании проекта Кейт активно участвовала вся семья (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт призналась прессе, что считает крайне необходимым также привлекать к подобным проектам детей. Ведь время, проведенное на природе за вдохновляющим занятием – это залог их гармоничного душеного состояния и всестороннего правильного развития. К примеру, к своему проекту она привлекла старших детей: 5-летнего Джорджа, 4-летнюю Шарлотту. Годовалый принц Луи также принимал посильное участие.

Кейт Миддлтон в практичном стильном образе (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для выхода на природу Кейт выбрала по-летнему легкий стильный наряд, подчеркнувший ее знаменитую стройность. Ансамбль составили горчичного оттенка кюлоты с плетеным поясом и белая кружевная блуза с цветочным орнаментом от M.I. H Jeans, а также белые кеды Superga. Довольно практичный образ Мидллтон разбавила серьгами с камнями и часами. Волосы были вытянуты и зачесаны на ровный пробор. Дополнил картину и макияж в натуральных тонах.

Герцогиня обожает проводить время на природе (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

К слову, позже сад планирует посетить и королева Елизавета, а затем он откроет свои двери для всех желающих. Выставка продлится с 21 по 25 мая.

Стоит отметить, что герцоги Кембриджские по праву считаются одной из самых стильных пар, умеющих подобрать актуальные наряды для любого события, будь то светский прием или мероприятие на природе. Поэтому их выходы так обожают представители прессы и модных порталов.