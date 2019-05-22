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Сама нежность: Кейт Миддлтон вышла в свет в "зефирном" образе в розовых тонах

Lite » Мода 22.05.2019 - 19:31
Сама нежность: Кейт Миддлтон вышла в свет в "зефирном" образе в розовых тонах
Кейт Миддлтон (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Герцоги Кембриджские открыли сезон летних вечеринок

Кейт Миддлтон не устает давать инфоповоды многочисленным светским и модным порталам. Всю последнюю неделю она радовала стильными нарядами с цветочным принтом и природными мотивами. Такой выбор сделан неспроста – Кейт представила миру свой проект "Возвращение к природе". А вчера, 21 мая, она показала новый ансамбль в нежных тонах.

Сама нежность: Кейт Миддлтон вышла в свет в &quot;зефирном&quot; образе в розовых тонахКейт Миддлтон и принц Уильям на вечеринке в саду (фото:  twitter.com/KensingtonRoyal)

На садовую вечеринку, которую устроила Елизавета II, 37-летняя знаменитость пришла в платье-пальто строгого силуэта, от Alexander McQueen. Приталенное и слегка расклешенное, оно подчеркнуло идеальный стройный силуэт Кейт и сделало ее образ свежим и нежным. На голове у Миддлтон красовалась роскошная круглая шляпка с крупной розой от от Juliette Botterill такого же оттенка. На ногах бежевые туфли, маленький клатч, а в ушах – крупные серьги-капли с жемчугом. Свой невесомый лук герцогиня подчеркнула макияжем в розовых же тонах.

Сама нежность: Кейт Миддлтон вышла в свет в &quot;зефирном&quot; образе в розовых тонахСама нежность: Кейт Миддлтон вышла в свет в &quot;зефирном&quot; образе в розовых тонахВечеринки королевы довольно популярны в высшем свете (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

На вечеринку она пришла под руку с любимым мужем – принцем Уильямом. Который также подобрал необычный наряд – под стать супруге. Герцог примерил серые брюки, длинный фрак, бледно-голубой жилет, в одной руке он держал цилиндр, а во второй – зонт-трость.

Сама нежность: Кейт Миддлтон вышла в свет в &quot;зефирном&quot; образе в розовых тонахКоролева Елизавета также выбрала для открытия сезона "невесомый" отбраз (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Сама Елизавета примерила также весьма нежный образ – в голубых тонах. Пальто, украшенное крупной брошью, платье с цветочным принтом, шляпка с роскошными розовыми цветами и белые перчатки – все было гармонично и торжественно. На ногах у королевы были ее любимые туфли на низком ходу, а в руках черная сумочка им в тон.     

Сама нежность: Кейт Миддлтон вышла в свет в &quot;зефирном&quot; образе в розовых тонахСама нежность: Кейт Миддлтон вышла в свет в &quot;зефирном&quot; образе в розовых тонахСупруги много общались и фотографировались (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

К слову, эти вечеринки весьма популярны – за один сезон их может посетить больше 30 тысяч человек. Проводятся они весной и летом в прекрасном саду Букингемского дворца и на территории резиденции Елизаветы II в Шотландии – в Холирудском дворце.    

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Новости Украины Елизавета IIКейт МиддлтонБукингемский дворец
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