Казково красива: Кейт Міддлтон вийшла в світ у повітряному сукні Alexander McQueen

Кейт Міддлтон давно не здійснювала урочистих виходів. Так, останнім часом всю увагу герцогині Кембриджської було спрямовано на створення проекту "Повернення до природи" (Back to nature). До створення саду і його презентації на фестивалі квітів Chelsea Flower Garden вона привернула всю сім'ю. Пізніше вона захопила шанувальників по всьому світу невагомим літнім вбранням на садовій вечірці. І ось – новий світський раут, де Кейт дійсно постала у всій красі.

Гала-вечеря в Букінгемському палаці (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Вчора, 3 червня, в Букінгемському палаці відбувся гала-прийом: з офіційним візитом туди прибули 72-річний Дональд Трамп і його дружина – 49-річна Меланія Трамп. До них приєдналися також діти: Іванка, Тіффані, Ерік і Дональд Трамп-молодший. Урочиста вечеря був неймовірно помпезним і розкішним: тут були всі атрибути розкішного королівського життя.

До зустрічі гостей 37-річна Кейт Міддлтон ретельно підготувалася. Герцогиня Кембриджська приміряла довге біле плаття з безліччю оборок від Alexander McQueen, яке доповнила одна з тіар, запозичених з колекції Єлизавети II під назвою "Вузлики любові". В якості аксесуарів Кейт також вибрала сережки з сапфірами і діамантами, перловий браслет і білий клатч. Ще одна незвичайна деталь – Вікторіанський орден, який вона вперше приміряла для виходу в світ. Нагадаємо, титул Дами Великого хреста Королівського Вікторіанського ордена вона отримала від королеви ще на восьму річницю весілля. Королева Єлизавета також віддала перевагу білому.

Варто відзначити, що наряд Меланії Трамп був не менш чудовим. Плаття для першої леді створили дизайнери Christian Dior за мотивами кутюрної весняно-літньої колекції бренду. Шовкове вбрання вона доповнила високими рукавичками білого кольору. А Іванка для урочистої вечері вибрала блакитне плаття з ніжною квітковою вишивкою від Carolina Herrera.

Дональд Трамп, Меланія Трамп і корольов Єлизавета (фото: скріншот instagram.com/melaniatrumplookbook/)

Іванка Трамп вибрала ніжний образ в блакитних тонах (фото: instagram.com/ivankatrump)