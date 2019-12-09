Самая очаровательная: Вика из НеАнгелов блеснула пышным декольте в платье в духе 1920-х

Виктория Смеюха не перестает удивлять своих поклонников оригинальными нарядами. “Светский марафон” солистки поп-группы НеАнгелы продолжается, а это значит, что и фото новых образов продолжают поступать. Во время очередной такой “вечеринки” Виктория продемонстрировала элегантный образ в духе 1920-х.

Так, на своей страничке в сети instagram Смеюха опубликовала серию фото, на которых позирует в оригинальном приталенном платье. Платье бежевого оттенка длины миди декорировано пуговицами, а также “расслабленным” поясом. Также наряд демонстрирует пышный бюст исполнительницы, обрамляя его воланами. Свой ретро-образ Виктория дополнила закрытыми туфлями-лодочками в тон платью, а также ожерельем с жемчужинами.

“Сейчас выбрала быть счастливой - улыбаться миру и не думать о том, кто ушёл, и о тех, кого я пыталась удержать. Это привычка, хорошая привычка - каждый день быть счастливой”, - как всегда философски подписала свой пост солистка НеАнгелов.

Стильная Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Поклонники исполнительницы также поспешили оставить свои восторженные отзывы по поводу ее нового образа:

“Отличное платье. Вы великолепны!”

“Очень красивые, стильные, обврожительные, гламурные, модные, милые”

“Вика вы красотка, вам идет!”

“Вика, ты очень красивая и милая”

“Викуся, ты наша гордость,красивая, светлая, добрая, пусть тебя не покидает удача и счастья хочу вам женского и любви взаимной!”

“Вам идёт радость и позитив)”

“Как мне нравится твой настрой на позитив, Вика”

Скриншот комментариев: instagram.com/vikanablack

Напомним, ранее Вика из НеАнгелов высказалась о ценном подарке жизни. Певица показала кокетливое видео.