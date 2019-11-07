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В белом платье и фате: солистка НеАнгелов заинтриговала новыми фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.11.2019 - 15:32
В белом платье и фате: солистка НеАнгелов заинтриговала новыми фото
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица позировала в свадебном наряде и с букетом

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы восхищает спортивной формой и точеной фигурой, которую с удовольствием демонстрирует на отдыхе в купальнике и в откровенных нарядах. Певица рассказывала, что залог ее стройности - спорт и правильное питание, а кроме того, она недавно всерьез занялась еще и танцами и делится видео с тренировок в сети. А вот новыми фото на своей странице в Instagram артистка не на шутку заинтриговала поклонников!

На снимках Вика запечатлена в гримерке в облегающем белом платье и кружевных перчатках. На голове у девушки фата, а в руках она держит свадебный букет и загадочно улыбается.

На еще одном фото певица позирует в полный рост, восхищая длинными стройными ножками.

В белом платье и фате: солистка НеАнгелов заинтриговала новыми фото

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

В подписи Смеюха объяснила, что надела этот наряд на съемках шоу.

"Вы так долго этого ждали И вот я надела белое платье и фату. А вот по какому поводу — смотрите сегодня в новом выпуске программы Шалена Зірка на Новом в 21.00 !!!" - написала исполнительница.

В белом платье и фате: солистка НеАнгелов заинтриговала новыми фото

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Подписчики Виктории отмечают, что ей очень идет и желают девушке женского счастья. Некоторые внимательные также заметили, что это образ Кэти Перри из одного из ее клипов и предположили, что украинская артистка будет ее пародировать.

  • Какая прелесть!!!! Не могу налюбоваться!!!!
  • Викуська, наша Любимая Очаровашка!!!!
  • нужно будет посмотреть. Желаю найти спутника жизни, который покорит ваше сердце и вы наденете белое подвенечное платье
  • Тебе оченьььь идёт
  • Это образ Кэти Перри из клипа Hot'n'Cold, будет очень интересно, обязательно посмотрю!
  • Дуже гарна, дуже шикарна, просто неймовірна
  • превратитесь в Кэтти Перри?)
  • Дуже симпатична
  • На кетти перри похожа в образе
  • На фото 2 схожа на Кетти Перри)
  • Какая вы красивая невеста. Хочу чтобы у вас это случилось побыстрее. Желаю вам огромного счастья

В белом платье и фате: солистка НеАнгелов заинтриговала новыми фото

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, ранее Вика и Слава из НеАнгелов заглянули в будущее в "мистическом" альбоме "13". Новый альбом НЕАНГЕЛЫ - это истории о любви и разочаровании.

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