Найчарівніша: Віка з НеАнгелів блиснула пишним декольте в платті в дусі 1920-х

Вікторія Смеюха не перестає дивувати своїх шанувальників оригінальними нарядами. "Світський марафон" солістки поп-групи НеАнгели триває, а це означає, що і фото нових образів продовжують надходити. Під час чергової такої "вечірки" Вікторія продемонструвала елегантний образ у дусі 1920-х.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Смеюха опублікувала серію фото, на яких позує в оригінальній приталеній сукні. Сукня бежевого відтінку довжини міді декорована гудзиками, а також "розслабленим" поясом. Також наряд демонструє пишний бюст виконавиці, обрамляючи його воланами. Свій ретро-образ Вікторія доповнила закритими туфлями-човниками в тон сукні, а також намистом з перлинами.

“Зараз вибрала бути щасливою - усміхатися до світу і не думати про те, хто пішов, і про тих, кого я намагалася утримати. Це звичка, гарна звичка - кожен день бути щасливою", - як завжди філософськи підписала свій пост солістка НеАнгелів.

Стильна Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Шанувальники виконавиці також поспішили залишити свої захоплені відгуки з приводу її нового образу:

“Відмінне плаття. Ви чудові!"

"Дуже красиві, стильні, обврожительные, гламурні, модні, милі"

"Віка ви красуня, вам йде!"

"Віка, ти дуже красива і мила"

"Вікуся, ти наша гордість,гарна, світла, добра, нехай тебе не покидає удача і щастя хочу вам жіночого і взаємної любові!"

"Вам йде радість і позитив)"

"Як мені подобається твій настрій на позитив, Віка"

Скріншот коментарів: instagram.com/vikanablack

Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів висловилася про цінний подарунок життя. Співачка показала кокетливе відео.