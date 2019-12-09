Найчарівніша: Віка з НеАнгелів блиснула пишним декольте в платті в дусі 1920-х

Солістка НеАнгелів також поділилася важливою життєвою мотивацією
Вікторія Смеюха не перестає дивувати своїх шанувальників оригінальними нарядами. "Світський марафон" солістки поп-групи НеАнгели триває, а це означає, що і фото нових образів продовжують надходити. Під час чергової такої "вечірки" Вікторія продемонструвала елегантний образ у дусі 1920-х.
Так, на своїй сторінці в мережі instagram Смеюха опублікувала серію фото, на яких позує в оригінальній приталеній сукні. Сукня бежевого відтінку довжини міді декорована гудзиками, а також "розслабленим" поясом. Також наряд демонструє пишний бюст виконавиці, обрамляючи його воланами. Свій ретро-образ Вікторія доповнила закритими туфлями-човниками в тон сукні, а також намистом з перлинами.
“Зараз вибрала бути щасливою - усміхатися до світу і не думати про те, хто пішов, і про тих, кого я намагалася утримати. Це звичка, гарна звичка - кожен день бути щасливою", - як завжди філософськи підписала свій пост солістка НеАнгелів.
Стильна Віка Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)
Шанувальники виконавиці також поспішили залишити свої захоплені відгуки з приводу її нового образу:
Скріншот коментарів: instagram.com/vikanablack
Нагадаємо, раніше Віка з НеАнгелів висловилася про цінний подарунок життя. Співачка показала кокетливе відео.