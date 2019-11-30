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"Лучшее, что могло произойти": Вика из НеАнгелов высказалась о ценном подарке жизни

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.11.2019 - 13:07
"Лучшее, что могло произойти": Вика из НеАнгелов высказалась о ценном подарке жизни
Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Певица показала кокетливое видео

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы обожает свою работу. Певица признается, что усталость после туров и беспрерывных концертов не идет не в какое сравнение с той радостью и счастьем, которые она испытывает после общения со зрителем. И если ее творческая жизнь у поклонников как на ладони, то о личной Вика предпочитает молчать. Недавно она заинтриговала появлением в фате и с букетом. На новом певица в Instagram она показала "50 оттенков настроения" и разговорилась своем артистическом таланте.

В ролике Вика кокетничает на камеру. На ней - белоснежный корсет со звездами и велосипедки пудового оттенка. Образ довершает оригинальная прическа и броский макияж.

"Самое лучшее, что могло со мной произойти - это артистизм. Навык, который стирает все границы. Умению легко перевоплощаться нужно учиться, и это помогает мне в работе со всевозможными образами. Я не боюсь быть разной. На видео 50 оттенков Виктории", - оставила подпись артистка.

Видео вызвало ажиотаж среди поклонников звезды – они наперебой писали комплименты для Вики.

  • Прекрасно, Виктория! Научиться можно многому, но как говорят "или у тебя это есть, или нет "
  • Вика, вы супер!
  • Ангелочек
  • Куколка-красотка
  • Сама элегантность, красота и пластика!
  • Шикарні відтінки
  • Віка, ти – талант
  • Классная! Куколка
  • Викуся, прелестный образ!
  • Оч круто, Вика! Обожаю тебя!

Скриншот комментариев

Кроме того, певица показала "неоновое" фото, на котором предстала в шортах из плотной твидовой ткани, пиджаке и ботильонах на каблуке.

&quot;Лучшее, что могло произойти&quot;: Вика из НеАнгелов высказалась о ценном подарке жизни

Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Напомним, что Вика из НеАнгелов сверкнула стройными ножками в полупрозрачной юбке.

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