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Не обязательно раздеваться: Вика из НеАнгелов поразила элегантностью в образе "а-ля Коко Шанель"

Lite » Мода 02.12.2019 - 21:32
Не обязательно раздеваться: Вика из НеАнгелов поразила элегантностью в образе "а-ля Коко Шанель"
Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Поклонники Вики пришли в восторг от ее по-девичьи скромного образа

В череде концертов в поддержку нового альбома солистки поп-группы НеАнгелы все же находят время для светских вечеринок и встреч с журналистами. И конечно же, балуют традиционной “рубрикой” - “образ дня”. Вернувшись с длительных гастролей по Украине в Киев Вика из НеАнгелов успела посетить сразу несколько светских мероприятий и продемонстрировать яркие образы. Особенно поклонники Вики оценили ее недавний стильный выход в черно-белых тонах.

Так, перед камерами Смеюха позировала в неожиданно сдержанном образе. Все же сценические образе “не ангелов” предполагают больше открытости и откровенности - полупрозрачные текстуры, топы, облегающие юбки и т.д.

Однако Смеюха отдала предпочтение стилю “а-ля Шанель” - простое черное платье длины мини, с небольшим “в”-образным вырезом в районе декольте и длинными рукавами. Дополнительно платье декорировано белым узорным кружевом. Образ довершают черные колготки, а также оригинальные черные туфли, украшенные белыми сердечками.

Не обязательно раздеваться: Вика из НеАнгелов поразила элегантностью в образе &quot;а-ля Коко Шанель&quot;

Стильная Вика Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Кстати, свой пост Вика сопроводила философской цитатой:

“Позвольте своему сердцу проложить путь за пределы старых ограничений того, что вы так долго выбирали раньше!”

Поклонники Вики поспешили прокомментировать ее новый выход. Многие подчеркнули, что исполнительнице невероятно хорошо в таком сдержанном образе.

  • “Какие туфельки прикольные!”
  • “Образ очень идёт!”
  • “Очень-очень красивая, желанная, гламурная,модная, обворожительная!”
  • “Вы такая красивая! И мне кажется, очень душевная и добрая”
  • “Какая же ты прекрасная!”
  • “Восторгаюсь Вами, Виктория. Вы меня вдохновляете”
  • “Я вас такой обожаю - в девичьем платье, и помада не кричит и туфельки супер, хорошенькая девочка!!”
  • “Как-будто школьница)”

Не обязательно раздеваться: Вика из НеАнгелов поразила элегантностью в образе &quot;а-ля Коко Шанель&quot;

Скриншот комментариев: instagram.com/vikanablack

Напомним, ранее Виктория покорила совершенно другим по настроениею образом. Солистка группы НеАнгелы посетила вечеринку “Ніч химер” в Киеве. Тогда исполнительница блистала перед камерами в черных велюровых брюках, полупрозрачной блузе и черном топе. Образ получился очень эффектный.

“Через тернии к звёздам. Каждая женщина творит свою реальность. Не зря в сказках писано: “по щучьему велению, по моему хотению”. Вчера было волшебное мероприятие, гостями которого были люди поверившие в себя. Мечтайте и действуете и пусть ваши дороги будут всегда открыты. Обнимаю!” - подписала фото Смеюха.

Не обязательно раздеваться: Вика из НеАнгелов поразила элегантностью в образе &quot;а-ля Коко Шанель&quot;

Фото: instagram.com/vikanablack

Напомним, ранее Вика из НеАнгелов сверкнула стройными ножками в полупрозрачной юбке.

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