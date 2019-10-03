Полуобнаженная Кендалл Дженнер блистает в новой съемке для известного бренда

Кендалл Дженнер стала лицом польского бренда Reserved. Для промо-кампании новой коллекции #CiaoKendall была сняла короткометражка, где 23-летняя красотка примерила на себя образы культовых итальянских фильмов и других персонажей. Режиссером мини-фильма выступил Гордон Фон Штайнер. За несколько минут Кендалл успевает побыть роскошной кинодивой, аристократкой, бунтаркой и даже морской сиреной.

Кендалл стала лицом новой линии (фото: instagram.com/kendalljenner)

В большинстве кадров Кендалл так или иначе успевает показать не только актерский талант, но и свое совершенное тело. Фото в нарядах из линии Дженнер продемонстрировала фолловерам, собрав массу комплиментов и положительных отзывов. Она блистает в красном мини-платье с соблазнительным декольте и яркими губами, в цветастой блузе и бикини, на одном из кадров девушка примерила лишь длинную черную юбку, а голую грудь прикрыла руками. Не менее эффектно она смотрится и с разным цветом волос и прическами.

Кендалл в ролике (видео: instagram.com/kendalljenner)

"О чем ты вспоминаешь?", "Узнайте, кто вы есть на самом деле. Оденьтесь соответственно. Повторяйте каждый день", "Когда вы пишете кому-то "ciao", и он не отвечает", – добавили к соблазнительным фото забавные подписи.

Нужно признать: выглядит Кендалл, как настоящая актриса и мастер перевоплощений. Что ж, самая высокооплачиваемая модель в мире еще раз доказала, что свое звание (и гонорары) получила не зря.

Напомним, Кендалл – единственная сестра в семействе Кардашьян-Дженнер, которая профессионально занимается модельной карьерой. Впрочем, остальным красоткам это не мешает блистать на обложках топовых изданий и даже ходить по подиумам.