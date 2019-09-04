В боди и ботфортах: Кендалл Дженнер показала совершенное тело в откровенной съемке

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

23-летняя супермодель показала новую стильную работу

Кендалл Дженнер стала лицом новой провокационной съемки для обувного бренда Stuart Weitzman. Девушка снялась в черном боди с высокими вырезами на бедрах и на груди, а также в элегантных замшевых ботфортах на устойчивом каблуке. Дополнили образ укладка с гладко зачесанными волосами и выпущенными прядями, а также макияж в нюдовых тонах.

Кендалл Дженнер вновой промо-кампании (фото:instagram.com/stuartweitzman)

В рекламном ролике знаменитая красавица вместе с двумя девушками танцует и принимает акробатические позы. На фото она также показала весьма необычные ракурсы. Кендалл позирует, стоя на коленях и вытянув ногу или стоя на лопатках, как в йоге. Тем самым, по всей видимости, создатели хотели продемонстрировать безусловный комфорт обуви в любых обстоятельствах. Заодно им удалось в который раз показать совершенное тело самой высокооплачиваемой модели мира: ее бесконечно длинные стройные ноги, точеные руки, тонкую талию и соблазнительную грудь.

Сниматься голой для Кендалл не проблема (фото: instagram.com/stuartweitzman)

"Эти ноги!", "Это просто совершенно", "Эти ноги самые длинные из всех, что я видела…!", "Вау", – подобные комментарии продолжают сыпаться на звезду. Фото, которое она опубликовала, к слову, уже набрало более миллиона лайков. К слову, хотя Кендалл не столь активна в сети, как остальные сестры, армия фолловеров в ее микроблоге продолжает неуклонно расти. Сейчас их количество уже насчитывает около 115 миллионов.

Бэкстейдж съемок (фото: instagram.com/stuartweitzman)

Как известно, Кендалл часто снимается в провокационных кампаниях. Фигура девушки и ее врожденная сексуальность – бесконечный источник вдохновения для мастеров бьюти- и фешн-бизнеса. Сама она также не прочь блеснуть своими формами, радуя поклонников сексуальными селфи. К примеру, недавно она снялась вместе со своей старшей сестрой Ким Кардашьян. Кадр опубликовала Ким, подписав, что в в бесконечных путешествиях очень скучает по своим сестрам.