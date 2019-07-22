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Голая богиня: Кендалл Дженнер показала роскошное тело в откровенной фотосессии

Lite » Мода 22.07.2019 - 22:32
Голая богиня: Кендалл Дженнер показала роскошное тело в откровенной фотосессии
Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Супермодель приняла участие в новой съемке

Кендалл Дженнер в свои 23 года успела стать самой высокооплачиваемой моделью в мире. Пожалуй, она уже прошлась по подиумам всех лучших дизайнеров и принимала участие в самых разнообразных съемках. Были в ее карьере и фотосессии в стиле ню. Но каждая новая "горячая" работа Кендалл вновь становится предметом громких обсуждений в сети. Несколько часов назад знаменитая красавица представила на суд зрителей очередной совместный проект с известным в фешн-кругах дуэтом фотографов Мертом Аласом и Маркусом Пигготтом.

Голая богиня: Кендалл Дженнер показала роскошное тело в откровенной фотосессииГолая богиня: Кендалл Дженнер показала роскошное тело в откровенной фотосессииКендалл Дженнер в новой фотосесии (фото: instagram.com/kendalljenner, instagram.com/mertalas) 

Кендалл в этот раз предстала полностью обнаженной, продемонстрировав свое тело во всей красе. Пару кадров она опубликовала у себя на странице в Instagram, несколько добавил сам фотохудожник. К слову, один кадр, где Дженнен держит стул, Мерт подписал с юмором: "С нами ты не сможешь сесть", а также добавил хэштег "богиня".  

Голая богиня: Кендалл Дженнер показала роскошное тело в откровенной фотосессииКендалл любит демонстрировать свою сексуальность (фото: instagram.com/kendalljenner) 

Интересно, что у Аласа также снималась обнаженной Ким Кардашьян. К слову, Кендалл не раз признавалась в интервью, что переживала по поводу своей фигуры. Дело в том, что она была самой худенькой среди своих сестер, которые уже в юном возрасте могли похвастаться внушительными формами. Она же чувствовала себя обделенной таким даром природы и совершенно не сексуальной. Девушка пожаловалась даже, что из-за этого у нее появилось множество комплексов. Недавно она также пожаловалась на состояние своей кожи в подростковом возрасте. Оказывается, Кендалл страдала от акне.

Голая богиня: Кендалл Дженнер показала роскошное тело в откровенной фотосессииФормы Кендалл были когда-то предметом ее переживаний (фото:  instagram.com/kendalljenner)

Впрочем, сейчас эти проблемы в прошлом. Кожа, как и тело, одной из младших сестер в знаменитом семействе в полном порядке. А худоба сыграла только на руку Кендалл. Так, благодаря своим данным она единственная смогла построить успешную карьеру в мире моды.

Голая богиня: Кендалл Дженнер показала роскошное тело в откровенной фотосессииКендалл в "голом" платье (фото: instagram.com/kendalljenner) 

К слову, Кендалл обожает демонстрировать свое тело не только на жарких фотосессиях. На светских ивентах ее частенько можно увидеть в "голых" платьях. Один из самых скандальных выходов за последнее время – посещение послеоскаровской вечеринки Vanity Fair. Туда знаменитая модель пришла в провокационном платье от Rami Kadi. Из-за высоких вырезов на бедрах создавалось впечатление, что девушка пришла без нижнего белья.  

Кайли Дженнер соблазняет пышными формами в "голом" купальнике и винтажных нарядах Versace Голая правда: Кендалл Дженнер предстала полностью обнаженной и сделала откровенное признание
Новости Украины модамодельКендалл Дженнер
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