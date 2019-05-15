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Девушка-огонь: Кендалл Дженнер взорвала сеть откровенным образом для Calvin Klein

Lite » Мода 15.05.2019 - 14:26
Девушка-огонь: Кендалл Дженнер взорвала сеть откровенным образом для Calvin Klein
Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

23-летняя супермодель позирует знаменитому фешн-фотографу Марио Сорренти

Кендалл Дженнер – участница скандального реалити-шоу о семействе Кардашьян и одна из самых востребованных моделей современности – не оставляет поклонников без "горячих" новостей. То она появится на светском ивенте в "голом" платье, то запостит максимально откровенное фото в своем Instagram-аккаунте. А несколько часов назад юная красотка представила кадры из новой рекламной кампании Calvin Klein. Лицом, а вернее – телом этого бренда она является уже давно, представляя нижнее белье марки.

Девушка-огонь: Кендалл Дженнер взорвала сеть откровенным образом для Calvin Klein

Кендалл Дженнер в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/kendalljenner) 

На фото Кендалл лежит практически полностью обнаженная, на ней надеты только стринги и джинсовая куртка. Впрочем, кадр, сделанный известным фешн-фотографом Марио Сорренти, получился совершенно не вызывающим, а наоборот – атмосферным и сексуальным. "Жмите на приманку", – дерзко подписала снимок звезда. Идеальная фигура, проникновенный взгляд и чувственная поза не остались без внимания. Поклонники принялись бурно обсуждать красоту Кендалл и ее новую работу.

  • "Ты великолепна"
  • "Вау! Сумасшедше прекрасна!"
  • "Как красива"
  • "Удивительна"
  • "Боже мой, ты огонь"
  • "Ты мой солнечный свет"
  • "Ты оооочень красивая, боже… Люблю тебя до смерти"
  • "Я могу жениться на тебе в любое время"
  • "Великолепная леди"
  • "Я хочу такое тело!"
  • "Больше, чем богиня! Отлично!"

Девушка-огонь: Кендалл Дженнер взорвала сеть откровенным образом для Calvin Klein

Девушка-огонь: Кендалл Дженнер взорвала сеть откровенным образом для Calvin KleinДевушка-огонь: Кендалл Дженнер взорвала сеть откровенным образом для Calvin Klein

23-летняя супермодель обожает откровенные образы (фото: instagram.com/kendalljenner) 

К слову, строить моделью карьеру Кендалл Дженнер принялась с 13-ти лет. Начиная с 2010-го года, она стала активно сниматься для множества изданий, включая Teen Vogue, Harper's Bazaar, Seventeen, Looks, Raine, GenLux и Flavour Magazine. А также регулярно участвовать в модных показах. Она дефилировала на подиумах таких известных домов, как Dolce & Gabbana, Vera Wang, Donna Karan, Michael Kors, Diane Von Furstenberg, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, Fendi, Balmain и множества других. Также благодаря выдающимся внешним данным и популярности в сети Кендалл стала лицом Chanel, косметического бренда Estee Lauder и многих других марок…

Девушка-огонь: Кендалл Дженнер взорвала сеть откровенным образом для Calvin KleinМногочисленные родственники Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

А недавно супермодель переключилась на новый вид деятельности. Она продолжила семейную традицию открывать бренды, объявив о запуске компании по производству косметики, ароматов, а также продуктов по уходу за кожей и волосами.

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