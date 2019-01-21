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Неделя высокой моды в Париже: Christian Dior устроил "парад мечты" под куполом шапито (фото)

Lite » Мода 21.01.2019 - 18:17
Неделя высокой моды в Париже: Christian Dior устроил "парад мечты" под куполом шапито (фото)
Christian Dior, весна-лето 2019 (фото: instagram.com/fashiontomax; Gerson Lirio)

Рядом с моделями на подиуме блистали гимнасты

Не успела закончится Неделя мужской моды осень-зима 2019/20, как в Париже стартовала Неделя высокой моды (haute couture), когда всемирно известные дизайнеры демонстрируют уникальные и эффектные наряды сезона весна-лето 2019.

21 января коллекцию "от кутюр" представил дом моды Christian Dior. Показ под названием "Парад мечты" прошел под старинным цирковым шатром. А на подиуме, помимо моделей, блистали утонченные гимнасты, демонстрируя невероятные пируэты.

Christian Dior

Christian Dior

Показ Christian Dior "от кутюр" (фото: instagram.com/fashiontomax)

Несмотря на показную вычурность и "неуместность" образов (каждый из которых - некая отсылка к всегда ярким и веселым арлекинам), в целом, коллекция получилась очень женственной и невесомой. Шелк, органза, плиссировка, воздушные рюши и оборки — Dior знает, как подчеркнуть женственность.

Помимо оригинальных принтов и гладкой вышивки, бренд отчетливо отдает преимущество "полосатой истории". Разноцветные полоски прослеживаются в декоре платьев, приталенных жакетов, широких развивающихся юбках и т.д. Поэтому обратите внимание на этот тренд, пополняя свой весенне-летний гардероб.

 

Dior на Неделе высокой моды в Париже (фото: instagram.com/fashiontomax)

В коллекции haute couture бренд возвращает нас к классике: корсеты, а также юбки-корсеты, воздушные декольте.

Неделя высокой моды в Париже: Christian Dior устроил &quot;парад мечты&quot; под куполом шапито (фото)

Фото: instagram.com/fashiontomax

 

Dior на Неделе высокой моды в Париже (фото: instagram.com/fashiontomax)

Тренд с блестками и пайетками также остается. Dior очень выгодно вплетает блестящую канву в элементы своих образов. К слову, LITE ранее давал советы украинских дизайнеров, как носить вещи с пайетками и выглядеть идеально.

Весной обратите внимание на легкие трикотажные кофточки. Цветовая гамма – приглушенные цвета и оттенки: нежный бежевый, терракотовый, кофейный и песочный, золотой и соломенный. Среди яркого: вкрапления красного, зеленого и синего.

Неделя высокой моды в Париже: Christian Dior устроил &quot;парад мечты&quot; под куполом шапито (фото)

Фото: instagram.com/fashiontomax

Напомним, ранее KENZO представил "мистическую" коллекцию FW 2019/20

А вот Thom Browne вывел на подиум юношей в платьях и юбках, смело сочетав мужское и женское в своей коллекции. 

Музейная классика и переосмысление роскоши в мужской коллекции Hermes FW19/20 Топ-5 трендовых вещей 2019: что должно быть в женском гардеробе
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