Тиждень високої моди в Парижі: Christian Dior влаштував "парад мрії" під куполом шапіто (фото)

Christian Dior весна-літо 2019 (фото: instagram.com/fashiontomax; Gerson Lirio)

Поряд з моделями на подіумі блищали гімнасти

Не встиг закінчиться Тиждень чоловічої моди осінь-зима 2019/20, як у Парижі стартував Тиждень високої моди (haute couture), коли всесвітньо відомі дизайнери демонструють унікальні і ефектні вбрання сезону весна-літо 2019.

21 січня колекцію "від кутюр" представив будинок моди Christian Dior. Показ під назвою "Парад мрії" пройшов під старовинним цирковим шатром. А на подіумі, крім моделей, блищали витончені гімнасти, демонструючи неймовірні піруети.

Показ Christian Dior "від кутюр" (фото: instagram.com/fashiontomax)

Незважаючи на показну химерність і "недоречність" образів (кожен з яких - якась відсилання до завжди яскравим і веселим арлекинам), в цілому, колекція вийшла дуже жіночною і невагомою. Шовк, органза, плісировка, повітряні рюші і волани — Dior знає, як підкреслити жіночність.

Крім оригінальних принтів і гладкою вишивки, бренд виразно віддає перевагу "смугастої історії". Різнокольорові смужки простежуються в декорі суконь, приталених жакетів, широких країн спідницях і т. д. Тому зверніть увагу на цей тренд, поповнюючи свій весняно-літній гардероб.

Dior на Тижні високої моди у Парижі (фото: instagram.com/fashiontomax)

У колекції haute couture бренд повертає нас до класики: корсети, а також спідниці-корсети, повітряні декольте.

Фото: instagram.com/fashiontomax

Dior на Тижні високої моди у Парижі (фото: instagram.com/fashiontomax)

Тренд з блискітками і паєтками також залишається. Dior дуже вигідно вплітає блискучу канву елементи в своїх образів. До речі, LITE раніше давав поради українських дизайнерів, як носити речі з паєтками і виглядати ідеально.

Навесні зверніть увагу на легкі трикотажні кофтинки. Колірна гамма – приглушені кольори і відтінки: ніжний бежевий, теракотовий, кавовий і пісочний, золотий солом'яний. Серед яскравого: вкраплення червоного, зеленого і синього.

Фото: instagram.com/fashiontomax

Нагадаємо, раніше KENZO представив "містичну" колекцію FW 2019/20.

А ось Thom Browne вивів на подіум юнаків в сукнях і спідницях, сміливо поєднав чоловіче і жіноче в своїй колекції.