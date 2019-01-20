"Мэри Поппинс в мужской роли": Thom Browne вывел на подиум юношей в платьях и юбках (фото)

Коллекция Thom Browne Men’s Fall 2019 (фото: instagram.com/thombrowneny)

Дизайнер смело переосмыслил сочетание мужского и женского в своей коллекции

Неделя мужской моды в Париже (15-20 января) продолжает открывать неожиданные решения мужского гардероба сезона осень-зима 2019/20.

Именитый американский модельер Том Браун (Thom Browne), известный своей любовью к подчеркнутой аристократичности образов и возврату к трендам прошлого века, не изменил себе. Дизайнер представил весьма неожиданные комбинации.

Мужское платье-пальто - самая экстравагантная фишка новой коллекции Thom Browne (фото: instagram.com/thombrowneny; instagram.com/fashiontomax)

Новая коллекция Thom Browne пронизана женственностью. Юноши выходили на подиум в корсетах и оригинальных платьях, стилизованные под костюм или классическое мужское пальто.

Эффектно смотрятся платья-пальто с меховыми манжетами на рукавах и такими же меховыми оборками на подоле — такая себе отсылка к чопорному стилю "Мэри Поппинс".

Пальто с меховыми вставками на рукавах и подоле - также "женский" элемент новой коллекции американского дизайнера (фото: instagram.com/thombrowneny; instagram.com/fashiontomax)

Видео: instagram.com/thombrowneny

Вязаные кардиганы плавно трансформирующие в прямые длинные юбки — еще одно "шок-решение" Брауна.

Американский кутюрье объясняет: ему было интересно поэкспериментировать с мужским и женским началами в своей коллекции. Пересмотреть в корне подход к созданию мужской одежды. И дизайнеру это удалось!

Thom Browne Men’s Fall 2019 (фото: instagram.com/fashiontomax)

Видео: instagram.com/thombrowneny

Напомним, ранее LITE писал, как же стартовала Неделя мужской моды в Париже. Одни из ведущих мировых брендов - Valentino, Raf Simons, Heron Preston и Off-White - устроили на подиуме "объемный хаос".

Также ранее мы предлагали выбрать лучший образ. Так, супермодели Наталья Водянова и Карли Клосс "засветились" в одинаковых рубашках от Louis Vuitton. Кому удалось наиболее выгодно обыграть свой образ - решаем в опросе LITE.

Отметим также, в сети набирает популярность супер яркий hair-тренд 2019, решиться на который сможет только смелая девушка.