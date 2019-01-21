ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Перуанский шаманизм и всевидящий глаз: KENZO представил "мистическую" коллекцию FW 2019/20

Lite » Мода 21.01.2019 - 13:44
Перуанский шаманизм и всевидящий глаз: KENZO представил "мистическую" коллекцию FW 2019/20
Новая коллекция KENZO FW 2019/20 (фото: instagram.com/kenzo)

Культовому "глазу KENZO" также нашлось место в новой коллекции

На Неделе мужской моды в Париже (15-20 января) свою "кислотную" коллекцию представил также культовый французский бренд Kenzo. При этом дизайнеры бренда представили не только новинки мужского, но и женского гардероба сезона осень-зима 2019/20.

При создании новой коллекции Kenzo вдохновились культурой Перу и "шаманским мистицизмом" высокогорной страны.

Коллекция Kenzo

Перуанский шаманизм и всевидящий глаз: KENZO представил &quot;мистическую&quot; коллекцию FW 2019/20

Перуанский шаманизм и всевидящий глаз: KENZO представил &quot;мистическую&quot; коллекцию FW 2019/20

Новая коллекция KENZO FW 2019/20 (фото: instagram.com/fashiontomax)

По цветовой гамме коллекция получилась очень яркой, контрастной и даже кислотной: доминировали оттенки желтого, красного, оранжевого, сиреневого, зеленого.

"Перуанская история" хорошо прослеживается в женской коллекции Kenzo FW 2019/20. Модели выходили в меховых шапках и пальто с длинным ворсом, объемных растянутых свитерах крупной вязки.

 

Женская коллекция KENZO FW 2019/20 (фото: instagram.com/fashiontomax)

И все же в мужской коллекции Kenzo отголосок культуры Анд более насыщенный: стеганые халаты-пальто, куртки-пончо, теплые вязаные шапки и свитера с ярким геометрическим принтом… Образы отсылают нас к ветряным высокогорьям, где нужно защищаться от холода и сурового климата.

 

Мужская коллекция KENZO FW 2019/20 (фото: instagram.com/fashiontomax)

Безусловно, особо трепетное внимание дизайнеры уделили культовой вещи бренда, а именно — сумочкам Kenzo.

Завораживающий и мистический "глаз Kenzo" отлично вписался в "Перуанскую историю" новой коллекции. На сумках из разноцветной кожи, декорированных причудливым принтом, вязью или даже мехом, "глаз" словно затягивает тебя в шаманские кислотные ритмы.

Сумка Кензо

Перуанский шаманизм и всевидящий глаз: KENZO представил &quot;мистическую&quot; коллекцию FW 2019/20

Перуанский шаманизм и всевидящий глаз: KENZO представил &quot;мистическую&quot; коллекцию FW 2019/20

Сумки KENZO коллекция FW 2019/20 (фото: instagram.com/fashiontomax)

Напомним, ранее LITE писал, как стартовала Неделя мужской моды в Париже — мировые кутюрье устроили на подиуме "объемный хаос"

Так, музейная классика и переосмысление роскоши прослеживались в мужской коллекции Hermes FW19/20

А вот Thom Browne вывел на подиум юношей в платьях и юбках, смело сочетав мужское и женское в своей коллекции. 

Битва образов: супермодели Наталья Водянова и Карли Клосс в рубашке Louis Vuitton Образ дня: Наталья Водянова на "лабутенах" и в платье-рубашке Louis Vuitton
Новости Украины Парижмода
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь