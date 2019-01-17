Неделя мужской моды в Париже: мировые кутюрье устроили на подиуме "объемный хаос" (фото)

Неделя мужской моды в Париже (коллаж: LITE)

Valentino, Raf Simons, Heron Preston и Off-White — ведущие бренды уже представили главные тренды мужской моды

15 января в Париже стартовала Неделя мужской моды сезона осень-зима 2019-2020. Да-да, десятки всемирно известных кутюрье готовы представить свои тренды мужского гардероба в следующем году.

Menswear Fall/Winter 2019-2020 продлится до 20 января. Многие бренды уже успели представить стильные новинки. LITE предлагает взглянуть на самые необычные и стильные образы от ведущих кутюрье, которые определят мужскую моду следующего холодного сезона.

Valentino: "безумные" принты и дерзкая элегантность

Объемные свитера — ключевая изюминка новой коллекции Valentino осень-зима 2019/20 (фото: instagram.com/maisonvalentino)

Итальянский бренд Valentino представил яркую коллекцию, созданную в коллаборации с японским дизайнером Джуном Такахаши. Дизайнеры представили серию оригинальных принтов в футуристическом стиле, главная фишка которых — портрет Эдагара Аллана По в сочетании с… летающей тарелкой.

"Безумные" принты возвращаются! Не отказывайте себе в яркости (фото: Pascal Le Segretain/Getty Images)

Valentino предлагает мужчинам в следующем сезоне осень-зима 2019/20 обратить внимание на объемные свитера с массивными и вызывающими принтами, классические плащи-пальто, обязательный элемент гардероба — брюки-стрелки. И никакого денима! Отдохните от него.

Внешнюю строгость образа разбавляйте спортивными разноцветными кроссовками с грубой подошвой. Еще один оригинальный элемент — сумка-мешок на длинных ручках, также декорированная яркими принтами и массивными логотипами.

Цветовая гамма: черный, серый, кэмел и благородный бордо. Не отказывайтесь от ярких красках — вкрапления неонового голубого, красного или зеленого будут в самый раз.

Даже классическое черное пальто будет смотреться необычно, если на нем будет массивный принт (фото: instagram.com/maisonvalentino)

На смену спортивным борсеткам и рюкзакам пришли сумки-мешки строгой геометрии (фото: instagram.com/maisonvalentino)

Raf Simons: неподвижность

В декабре 2018 модный рынок шокировала новость — Раф Симонс уходит из Calvin Klein, основав собственный бренд. Дебютная коллекция всемирно известного дизайнера успокоила fashion-критикв — Симонс представил по-своему уникальную и утонченную коллекцию сезона осень-зима 2019/20.

"Я хотел сделать что-то абстрактное, красивое, элегантное, гордое и утонченное", — прокомментировал Симос свою новую коллекцию.

Гиперобъемные пальто от Raf Simons "взорвали" подиум (фото: instagram.com/NicolasKuttler)

В целом образы получились визуально строгие и неподвижные. Макси-пальто с геометрическим силуэтом и объемными остроконечны плечами (уже знакомая нам отсылка к стилю 80-х), широкие брюки-трубы, объемные свитера, удлиненные плащи. Цветовая гамма: черный, белый, насыщенный коричневый, малиновый, вкрапления синего.

Фото: instagram.com/NicolasKuttler

Обратите внимание на головные уборы. Здесь Раф Симонс остался верен себе. Дизайнер, как обычно, отказался от привычных шляп или кепок. Представленные на моделях головные уборы одновременно напоминали и бейсболку, и жокейскую шляпу.

Off-White: стильный хаос

Рэпер Offset представил сиреневый объемный пуховик от Off-White (фото: instagram.com/off____white)

Итальянский streetwear-бренд премиум-класса остался верен себе: дерзкость, сочетание несочетаемого и, конечно же, кислотные оттенки.

Но прежде чем приступить к обзору новой коллекции, акцентируем внимание на самом показе. Дизайнер бренда Вирджил Абло устроил на подиуме ТВ-шоу. Часть подиуме была декорирована хромакеем. И зрителей, которые смотрели прямую трансляцию, ждали невероятные спецэффекты.

Off-White Fall-Winter 2019/2020

Выделить ведущие тренды коллекции Off-White крайне сложно. Здесь перемешалось все: спортивный стиль и классические деловые костюмы, ковбойские сапоги и "подростковые" свитера, традиционный деним и защитный синтепон.

И все же мы момеж проследить некоторые изюминки. Бренд Off-White предлагает стильным мужчинам обратить внимание в следующем сезоне на кислотные оттенки — отголоски 80-х будут лидировать в fashion-индустрии и в следующем году. Желтый, голубой, оранжевый, зеленый, розовый — разбавьте свой гардероб ярким неоном.

80-е — модное "наше всё". Кислотные оттенки, пиджаки с объемными плечами, брюки-трубы, граффити вновь вернулись (фото: Pascal Le Segretain/Getty Images)

Оверсайз-пуховики будут "терзать" модников еще не один сезон. Если по каким-то причинам у вас еще нет гиперобъемной верхней одежде, самое время пройтись по скидкам и решить эту "стильную проблему".

Коллекция сезона осень-зима 2019/2019 бренда Off-White (фото: instagram.com/off____white)

Классический пиджак с остроконечными плечами — еще один must have мужского гардероба сезона осень-зима 2019/20. Смело сочетайте его как с еловыми брюками, так и с рэперскими штанами из голубого денима под массивные кроссовки или же ковбойские сапоги.

Хаотично "разбросанные" логотипы и надписи добавят экстравагантности в копилку вашего стиля.

Коллекция сезона осень-зима 2019/2019 бренда Off-White (фото: instagram.com/off____white)

Heron Preston: универсальный "стиль туриста"

Херон Престон — один из ведущих американских дизайнеров, который также является диджеем и музыкантом.

Несмотря на то, что Heron Preston считается брендом лакшери сегмента, его идейный вдохновитель и основатель старается быть "ближе к народу". Престон смело демонстрирует на подиуме ключевые тренды "уличной моды".

Выбирайте комфортные вещи и будуте на стиле (фото: Getty Images)

Вся коллекция представлена в стилистике горпкор (gorpcore) — "стиль туриста", когда в образе доминирует комфорт и удобство.

В целом представленные Heron Preston образы получились спокойными и расслабленными, но не лишенными экстравагантности. В коллекции мы наблюдаем объемные свитера и пуховики, жилеты с карманами для полезных вещей, лыжные куртки, поясные сумки, практичные ботинки и, конечно же, кроссовки, разработанные совместно с Nike.

В коллекции Heron Preston также бросаются в глаза надписи на русском языке — "Стиль" (фото: instagram.com/voguehommes; NicolasKuttler)

Напомним, ранее LITE писал, как сэкономить на одежде и создать при этом идеальный гардероб.

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