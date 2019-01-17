Тиждень чоловічої моди в Парижі: світові кутюр'є влаштували на подіумі "об'ємний хаос" (фото)

Тиждень чоловічої моди в Парижі (колаж: LITE)

Valentino, Raf Simons, Heron Preston і Off-White — провідні бренди вже представили головні тренди чоловічої моди

15 січня в Парижі стартував Тиждень чоловічої моди сезону осінь-зима 2019-2020. Так-так, десятки всесвітньо відомих кутюр'є готові представити свої тренди чоловічого гардероба в наступному році.

Menswear Fall/Winter 2019-2020 триватиме до 20 січня. Багато брендів уже встигли представити стильні новинки. LITE пропонує поглянути на найбільш незвичайні і стильні образи від провідних кутюр'є, які визначать чоловічу моду наступного холодного сезону.

Valentino: "божевільні" принти і зухвала елегантність

Об'ємні светри — ключова родзинка нової колекції Valentino осінь-зима 2019/20 (фото: instagram.com/maisonvalentino)

Італійський бренд Valentino представив яскраву колекцію, створену у співпраці з японським дизайнером Джуном Такахаші. Дизайнери представили серію оригінальних принтів у футуристичному стилі, головна фішка яких — портрет Эдагара Аллана По в поєднанні з... літаючою тарілкою.

"Божевільні" принти повертаються! Не відмовляйте собі в яскравості (фото: Pascal Le Segretain/Getty Images)

Valentino пропонує чоловікам в наступному сезоні осінь-зима 2019/20 звернути увагу на об'ємні светри з масивними принтами, класичні плащі-пальто, обов'язковий елемент гардеробу — брюки-стрілки. І ніякого деніму! Відпочиньте від нього.

Зовнішню суворість образу розбавляйте спортивними різнокольоровими кросівками з грубою підошвою. Ще один оригінальний елемент — сумка-мішок на довгих ручках, також декорова яскравими принтами і масивними логотипами.

Колірна гамма: чорний, сірий, кемел і благородний бордо. Не відмовляйтеся від яскравих фарбах — вкраплення неонового блакитного, червоного або зеленого будуть в самий раз.

Навіть класичне чорне пальто буде виглядати незвично, якщо на ньому буде масивний принт (фото: instagram.com/maisonvalentino)

На зміну спортивним борсеткам і рюкзаків прийшли сумки-мішки суворої геометрії (фото: instagram.com/maisonvalentino)

Raf Simons: нерухомість

У грудні 2018 модний ринок шокувала новина — Раф Сімонс йде з Calvin Klein, заснувавши власний бренд. Дебютна колекція всесвітньо відомого дизайнера заспокоїла fashion-критикв — Сімонс представив по-своєму унікальну і витончену колекцію сезону осінь-зима 2019/20.

"Я хотів зробити щось абстрактне, красиве, елегантне, горде і витончене", — прокоментував Сімоса свою нову колекцію.

Гіпероб'ємні пальто від Raf Simons "підірвали" подіум (фото: instagram.com/NicolasKuttler)

У цілому образи вийшли візуально строгі і нерухомі. Максі-пальто з геометричним силуетом і об'ємними загостреними плечима (вже знайома нам відсилка до стилю 80-х), широкі штани-труби, об'ємні светри, подовжені плащі. Колірна гамма: чорний, білий, насичений коричневий, малиновий, вкраплення синього.

Фото: instagram.com/NicolasKuttler

Зверніть увагу на головні убори. Тут Раф Сімонс залишився вірним собі. Дизайнер, як правило, відмовився від звичних капелюхів або кепок. Представлені на моделях головні убори одночасно нагадували і бейсболку, і жокейский капелюх.

Off-White: стильний хаос

Репер Offset представив бузковий об'ємний пуховик від Off-White (фото: instagram.com/off____white)

Італійська streetwear бренд преміум-класу залишився вірний собі: поєднання непоєднуваного і, звичайно ж, кислотні відтінки.

Але перш ніж приступити до огляду нової колекції, акцентуємо увагу на самому показі. Дизайнер бренду Вергілій Абло влаштував на подіумі ТВ-шоу. Частина подіумі була декорована хромакеєм. І глядачів, які дивилися пряму трансляцію, чекали неймовірні спецефекти.

Off-White Fall-Winter 2019/2020

Виділити провідні тренди колекції Off-White вкрай складно. Тут змішалося усе: спортивний стиль і класичні ділові костюми, ковбойські чоботи і "підліткові" светри, традиційний денім і захисний синтепон.

І все ж ми момеж простежити деякі родзинки. Бренд Off-White пропонує стильним чоловікам звернути увагу в наступному сезоні кислотні відтінки — відгомони 80-х будуть лідирувати в fashion-індустрії і в наступному році. Жовтий, блакитний, помаранчевий, зелений, рожевий — розбавте свій гардероб яскравим неоном.

80-ті — модне "наше все". Кислотні відтінки, піджаки з широкими плечима, штани-труби, графіті знову повернулися (фото: Pascal Le Segretain/Getty Images)

Оверсайз-пуховики "терзатимуть" модників ще не один сезон. Якщо з якихось причин у вас ще немає гіпероб'ємного верхнього одягу, саме час пройтися по знижкам і вирішити цю "стильну проблему".

Колекція сезону осінь-зима 2019/2019 бренду Off-White (фото: instagram.com/off____white)

Класичний піджак з гострими плечима — ще один must have чоловічого гардероба сезону осінь-зима 2019/20. Сміливо поєднуйте його з ялиновими брюками, так і з реперських штани з деніму блакитного під масивні кросівки або ж ковбойські чоботи.

Хаотично "розкидані" логотипи і написи додадуть екстравагантності в скарбничку вашого стилю.

Колекція сезону осінь-зима 2019/2019 бренду Off-White (фото: instagram.com/off____white)

Heron Preston: універсальний "стиль туриста"

Херон Престон — один з провідних американських дизайнерів, який також є діджеєм, музикантом.

Незважаючи на те, що Heron Preston вважається брендом лакшері сегменту, його ідейний натхненник і засновник намагається бути "ближче до народу". Престон сміливо демонструє на подіумі ключові тренди "вуличної моди".

Вибирайте комфортні речі і будуте на стилі (фото: Getty Images)

Вся колекція представлена в стилістиці горпкор (gorpcore) — "стиль туриста", коли в образі домінує комфорт і зручність.

У цілому представлені Heron Preston образи вийшли спокійними і розслабленими, але не позбавленими екстравагантності. У колекції ми спостерігаємо об'ємні светри і пуховики, жилети з кишенями для корисних речей, лижні куртки, поясні сумки, практичні черевики і, звичайно ж, кросівки, розроблені спільно з Nike.

В колекції Heron Preston також кидаються в очі написи російською мовою — "Стиль" (фото: instagram.com/voguehommes; NicolasKuttler)

Нагадаємо, раніше LITE писав, як заощадити на одязі і створити при цьому ідеальний гардероб.

Також відзначимо, що співачка Ріта Ора стала обличчям модного бренду Escada.