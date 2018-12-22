Слухи подтвердились: Calvin Klein покидает дизайнер Раф Симонс

Фото: Раф Симонс (instagram.com/calvinklein)

Свои планы на будущее Симонс пока не озвучил

Известный во всем мире бренд Calvin Klein покидает креативный директор Раф Симонс. Слухи, которые витали вокруг модного дома, подтвердились. Раф прославился своей работой для таких брендов, как Dior и Jil Sander. В Calvin Klein Симонс пришел в 2016 году, а уже в 2017 году под его руководством была выпущена новая коллекция.

Фото: Коллекция бренда, выпущенная Рафом Симонсом (m.vogue.ru)

Симонс не посвятил никого в свои планы на будущее, известно только, что Calvin Klein не будет представлять свою новую коллекцию на неделе моды в Нью-Йорке. Представители марки пока держат в секрете имя нового креативного директора, который возглавит модный бренд.

"Стороны дружески договорились расстаться после решения Calvin Klein изменить направленность бренда, которое не совпадает с творческим видением Симонса", - сказано в опубликованном на сайте компании-владельца бренда PVH заявлении.

Фото: Раф Симонс с бойфрендом (instagram.com/andreabatilla)

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