Как сэкономить на одежде: создаем идеальный гардероб

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Главная причина, почему нечего надеть – это разностильный гардероб

Не смотря на то, что сейчас главенствует тренд на смелое миксование и сочетание не сочетаемого, составить более-менее приличный вариант, который можно смело носить в быту — сложная задача. Внушительное количество вещей еще не гарантия удачного лука, ведь цель создать гармоничный наряд, а разнообразные, разностильные, разношерстные вещи в вашем гардеробе не всегда для этого сгодятся.

Прежде, чем отправляться на шопинг, следует разобраться, почему возникает разностильный гардероб.

1. Вы не задумываетесь с чем и куда будете носить купленную вещь

Вау, какая крутая юбка со стразами, надо срочно брать такую красоту, а дома решу с чем и куда носить! Часто ли вы в магазине принимаете такое решение? А ведь именно подобная стратегия приводит к лишним тратам и переполненному ненужным хламом гардеробу. Не забывайте — решать с чем, а самое главное — куда, вы будете носить новую вещь, нужно еще в магазине до покупки.



Фото: Коллаж РБК-Лайт

2. Главный бич гармоничного гардероба - распродажи

Риск скупать все подряд, потому что дешево, растет в геометрической прогрессии с величиной скидки. Распродажи очень опасная вещь, мозг отключается, дыхание перехватывает, а рука сама собой тянется к кошельку. Стоп! Куча дешевых вещей, купленных лишь потому, что они дешевые, пролежит в вашем шкафу следующие 10 лет. Никаких спонтанных покупок - только рациональный подход!

Фото: Коллаж РБК-Лайт

3. Вы постоянно покупаете только модные вещи, и совершенно забываете о базовых?

Тогда, третья причина отсутствия гармонии в вашем гардеробе тоже найдена. Модные вещи быстро теряют актуальность, и становятся "мертвым грузом" любого гардероба, создавая иллюзию наполненности шкафа, но абсолютно не принося пользу. Чтобы изменить ситуацию, воспользуйтесь таким лайфхаком, приобретайте не более пяти модных вещей в сезон (сумочки, обувь, аксессуары тоже учитываются), а оставшиеся инвестиции вкладывайте в хороший базовый гардероб.

Фото: Коллаж РБК-Лайт

Напомним, недавно мы рассказали, как правильно выявить свои потребности в одежде, чтобы составить гармоничный гардероб.

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