В Україні побільшало вакансій із можливістю бронювання, а медіанні зарплати за такими пропозиціями зросли за рік. Найчастіше роботодавці шукають водіїв, вантажників і будівельників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження OLX Робота, у якому порівняли кількість вакансій із можливістю бронювання та медіанні зарплати у жовтні 2026 і 2025 років.

Кому найчастіше пропонують роботу з бронюванням

У жовтні 2026 року найбільше вакансій із можливістю бронювання розмістили для водіїв - 1114 оголошень. Медіанна зарплата для них становила 55 тисяч гривень.

На другому місці - вантажники: 802 вакансії із медіанною зарплатою 33 861 гривня. Третю позицію посіли будівельники - 285 оголошень, а медіанна оплата праці становила 65 тисяч гривень.

Також роботодавці шукали фахівців за такими напрямами:

продавці - 250 вакансій, медіанна зарплата 27 500 гривень;

комплектувальники - 243 вакансії, 38 850 гривень;

різноробочі - 202 вакансії, 42 500 гривень;

автослюсарі - 165 вакансій, 50 тисяч гривень;

охоронці - 122 вакансії, 26 500 гривень;

зварювальники - 115 вакансій, 45 тисяч гривень;

касири - 113 вакансій, 21 445 гривень;

комірники - 102 вакансії, 36 тисяч гривень.

Як змінилися зарплати та кількість вакансій за рік

Трійка лідерів за кількістю оголошень із можливістю бронювання залишилася незмінною порівняно з жовтнем 2025 року. Водночас кількість таких пропозицій зросла.

Зокрема, вакансій для водіїв побільшало на 31,4% - із 848 до 1114. Для вантажників кількість оголошень зросла на 67,1% - із 480 до 802, а для будівельників - на 27,2%, із 224 до 285.

Зросли й медіанні зарплати у цих професіях. Водіям пропонували на 9% більше - 55 тисяч гривень проти 50 500 гривень торік. Для вантажників медіанна оплата збільшилася на 23,1% - із 27 500 до 33 861 гривні, а для будівельників - на 18,2%, із 55 до 65 тисяч гривень.

Позитивну динаміку зафіксували й в інших професіях. Наприклад, кількість вакансій для автослюсарів зросла на 33,1%, а медіанна зарплата - на 11,1%, до 50 тисяч гривень. Для різноробочих кількість оголошень збільшилася на 1,5%, а зарплата - на 20,6%, до 42 500 гривень.

Також у жовтні 2026 року роботодавці розмістили 250 вакансій для продавців проти 105 роком раніше. Медіанна зарплата в цій категорії зросла на 14,6% - із 24 000 до 27 500 гривень.

За даними OLX Робота, вакансії з можливістю бронювання найчастіше пропонують у сферах, пов'язаних із фізичною працею та логістикою. Найвищі медіанні зарплати серед трьох найзатребуваніших спеціальностей - у будівельників і водіїв.