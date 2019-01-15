Певица Рита Ора стала лицом модного бренда: яркие фото

Фото: Рита Ора (escada.com)

По мнению дизайнера, певица идеально воплощает новый имидж марки

Известная британская певица и актриса косоварского происхождения Рита Ора стала новым лицом и посланницей знаменитого модного бренда Escada. По мнению креативного директора марки Найла Слоуна, она является идеальным воплощением нового имиджа бренда - яркой, креативной, независимой и бесстрашной современной женщиной. Об этом сообщает Daily Mail.

"Она знает, чего стоит, она идет своей дорогой. Она уверена в себе, талантлива и наделена отличным чувством юмора. Все это делает ее настоящей женщиной Escada", - отметил Слоун.

Фото: Рита Ора (escada.com)

Сама 28-летняя Рита опубликовала несколько кадров из рекламной кампании на своей странице в Instagram и поблагодарила марку за такую честь.

"Я так взволнована и горда быть новым лицом ESCADA. Эта кампания - о сильных цветах, сильных посылах и сильных женщинах", - написала Ора.

Фото: Рита Ора (escada.com)

Для съемок новой кампании певица примерила предметы из весенне-летней коллекции в духе 80-х: яркие пиджаки из блестящих тканей, шелковые блузы, худи с графичными принтами, платья, украшенные логотипом, и крупную бижутерию из золотистого металла.

Фото: Рита Ора (escada.com)

Напомним, известная певица вышла на сцену в платье от украинского дизайнера.

Мы также сообщали, что в США пройдут веганские показы.

Читайте также о пяти трендах, которые все еще не потеряли своей актуальности и останутся модными в 2019 году.

Как носить анималистичный принт (видео: РБК-Украина)