Марго Робби пришла на премьеру фильма в мятой юбке, перьях и розовых перчатках

Марго Робби продолжает марафон кинопремьер в рамках презентации нового фильма со своим участием в главной роли — “Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн”. Напомним, что премьера супергеройской киноленты в Украине запланирована на 6 февраля. А пока что 29-летняя австралийская красотка колесит по миру, общаясь с фанатами и демонстрируя новые образы. Так, на днях Робби с другими актрисами фильма посетила так называемый фотоколл в Лондоне, где пообщалась с прессой. Для очередного выхода Марго выбрала изящный total black образ, оригинально сочетая юбку с экстремальным разрезом с лосинами.

29 января в Лондоне состоялась премьера “Хищных птиц”. И вновь актриса выбрала оригинальный вечерний образ. Совсем скоро за Робби закрепиться свой особенный стиль — дерзкий и смелый. Судите сами!

Марго Робби в новом оригинальном образе (скриншоты: instagram.com/themoviesuniverse и instagram.com/agnesorianne_)

Перед десятками камер Робби позировала в ассиметричном многослойном наряде. В глаза бросается черный топ, декорированный пышными перьями. Отметим, что перья — тренд 2020 года. На прошедшей Неделе высокой моды в Париже буквально каждый второй дизайнер использовал этот декоративный элемент в своих образах. Предлагаем рассмотреть топ-11 трендов сезона весна-лето 2020, которые готовят для нас французские кутюрье.

Вернемся же к Марго. Еще один не менее необычный элемент аутфита актрисы — черная юбка длины макси с асимметричной баской и эффектом “мятой” ткани. Самый яркий элемент образа — безусловно, вечерние высокие перчатки цвета фуксии.

Яркая Марго Робби на премьере "Хищных птиц" в Лондоне (скриншоты: instagram.com/tresclick)

Волосы жгучая блондинка выпрямила и уложила на одну сторону. Макияж сделан с акцентом на естественность, но не обошлось без изюминки — сверкающие зеленые тени. Обратите внимание, несмотря на столь яркий элемент, мейкап актрисы не смотрелся слишком вызывающе.

А вот от украшений Марго на этот раз отказалась. Все же актриса поняла, что перчатки и перья сделают свое дело. Навешивать на себя какие-то серьги и подвески было бы явно лишним.

Немного сложно судить этот образ. С одной стороны, он смотрится неопрятно из-за мятых фактур, а также явного перебора с акцентами: мятая ткань, розовые перчатки, перья, ассиметрия… Но быть может, такими образами Марго пытается более соответствовать характеру своего персонажа — бесшабашной Харли Квинн. Как известно, героиня комиксов и подружка Джокера особой элегантностью не отличалась.

Марго Робби в образе Харли Квинн (фото: instagram.com/margotrobbie)

Напомним, что в центре сюжета “Хищных птиц” окажется Квинн, которая рассталась с Джокером. Однако Харли не планирует тосковать по возлюбленному. Вместо этого она соберет свою команду супергероинь-злодеек. Дерзким подругам предстоит вступить в схватку с Черной Маской, — криминальным авторитетом Готэма.

Отметим, ранее неудачный наряд Марго Робби добавил звезде пару лишних килограммов. Актриса сделала акцент на многослойности, однако "что-то пошло не так".