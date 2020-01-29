Марго Робби наконец усвоила урок и подобрала удачный многослойный образ

Марго Робби (фото: instagram.com/margotrobbie)

Марго Робби отдала предпочтение всегда беспроигрышному total black

Актриса марго Робби решила исправить прошлые стильные ошибки. Напомним, что на прошедших выходных в Мексике состоялась презентация нового фильма “Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн” с Марго Робби в главной роли. На премьеру 29-летняя актриса выбрала оригинальный многослойный наряд от Dries Van Noten. Однако поклонники актрисы отметили, что такой образ добавляет ей пару лишних килограммов. На вчерашней премьере “Хищных птиц” в Лондоне Робби решила реабилитироваться. И показала удачный вечерний образ.

Так, вечером 28 января в Лондоне состоялась громкая премьера одной из самых ожидаемый премьер этого года - “Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн”. Напомним, что подружку Джокера играет именно Робби. А вот премьера в Украине запланирована на 6 февраля. Для очередного стильного выхода в свет Марго выбрала элегантный total black образ. И вновь актриса отдала предпочтение изящной многослойности.

На презентации фильма "Хищные птицы" в Лондоне (скриншоты: instagram.com/glamouruk)

Перед камерами Марго блистала в черной облегающей водолазке под горло — наконец-то, Робби подчеркнула точеные формы. Аутфит довершает юбка длины макси с экстремально высоким разрезом. Однако “пикантность” образа практически нивелируется черными облегающими штанами под кожу. Талию отдельно подчеркивает геометрический пояс. Образ довершают туфли на тонком каблучке.

Скриншоты: instagram.com/margotquiinn

Как видим, иногда сочетание сразу нескольких независимых вещей (юбка с брюками) также может смотреть эффектно и стильно. При этом не добавляя вам визуально лишние объемы на талии или бедрах. Так что Марго правильно усвоила урок.

Черный цвет выразительно подчеркнул черты лица Робби (скриншот: instagram.com/margotrobbiepage)

Также обратите внимание, как выгодно total black подчеркнул выразительные черты лица блондинки. Нюдовый макияж с акцентом на глаза, простая прическа с эффектом легкой волны — звезда вечеринки готова. Из украшений Робби отдала предпочтение только блестящим серьгам с якорями.

Хищные Птицы - первый трейлер

К слову, уже стало известно, что Марго Робби согласилась принять участие в съемках продолжения фильма “Отряд самоубийц”, где она впервые сыграла злодейку и подружку Джокера - Харли Квинн. Именно эта роль принесла актрисе всемирную популярность. Но пока что остается ждать скорой премьеры в Украине.

В центре сюжета “Хищных птиц” окажется Квинн, которая рассталась с Джокером. Однако Харли не планирует тосковать по возлюбленному. Вместо этого она соберет свою команду супергероинь-злодеек. Дерзким подругам предстоит вступить в схватку с Черной Маской, — криминальным авторитетом Готэма.