Иванка Трамп прогадала с кроем пальто, которое прибавило ей лишние сантиметры

Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером (фото: instagram.com/ivankatrump)

Образ Иванка дополнила стильными лаковыми лодочками

Немного отдохнув после насыщенной поездки на экономический форум в Давосе, 38-летняя дочь президента США Иванка Трамп вновь покоряет новыми стильными выходами. Напомним, что в Давосе Иванка продемонстрировала одновременно деловой и повседневный элегантный образ. Бизнес-леди выбрала брючный костюм нежного небесного оттенка, а на плечи накинула классическое пальто с капюшоном цвета слоновой кости. И если пальто с капюшоном идеально дополнило демисезонный образ Иванки, то вот пальто для ее недавнего выхода сыграло с ней “злую шутку”.

Так, вместе со своим супругом, 39-летним Джаредом Кушнером Иванка отправилась в Белый дом. Здесь 29 января состоялось подписание Дональдом Трампом договора между США, Канадой и Мексикой. Так как на улице было прохладно, Иванка выбрала элегантное алое пальто. Отметим, что семя Трампов очень часто выбирает “цвет силы” — красный. А образ Дональда Трампа уже немыслим без красного галстука.

Иванка Трамп в пальто от Carolina Herrera (скриншоты: instagram.com/ivankatrumppix)

Однако модные критики уже успели подчеркнуть, что красное пальто-футляр от бренда Carolina Herrera — не самый удачный выбор Иванки. Пышный низ со складками, декоративный воротник-шарф — все эти элементы сделали фигуру Иванки визуально шире и объемнее. Ситуацию не выручили даже черные колготки и изящные лаковые лодочки на острой шпильке.

Скриншоты: instagram.com/ivankatrumppix

В качестве аксессуаров Иванка Трамп выбрала солнцезащитные очки, а также милые серьги с крупным жемчугом. Волосы уложены в любимую укладку Иванки — удлиненный боб с крупными локонами.

Подписание торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой (фото: instagram.com/ivankatrump)

“С сегодняшним подписанием соглашения USMCA по торговле с Канадой и Мексикой мы оставляем позади провалившуюся политику прошлого и заключаем новое крупнейшее в истории торговое соглашение, которое пойдет на пользу большим фермерствам, владельцам ранчо и рабочим нашей страны!” — коротко описала суть соглашения Иванка Трамп, на подписании которого она присутствовала.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон эффектно подчеркнула формы брюками-скинни.