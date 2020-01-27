Неудачный наряд Марго Робби добавил звезде пару лишних килограммов

Марго Робби (фото: instagram.com/margotrobbie)

Робби выбрала оригинальный наряд от Dries Van Noten

Киноистория о бесшабашной и немного сумасшедшей подружке Джокера Харли Квинн набирает обороты. На выходных в Мексике состоялась презентация нового фильма о героине комиксов и ее подругах - “Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн”. Главную роль в киноленте играет 29-летняя актриса Марго Робби, которая, собственно, и получила популярность благодаря своей роли Харли Квинн в фильме “Отряд самоубийц” (2016).

Премьера “Потрясающей истории Харли Квинн” в Украине запланирована на 6 февраля. К сожалению, голливудская красотка не прилетит на премьеру в Украину. И все же некоторые красные дорожки она с удовольствием посещает. Так, для светского выхода в Мексике Марго Робби выбрала одновременно дерзкий и элегантный образ от бельгийского дома моды Dries Van Noten.

Марго Робби на премьере “Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн” в Мексике (скриншоты: instagram.com/margotrobbieinsta)

Наряд представляет собой сочетание обычной белой майки с черной юбкой в пол. При этом юбка дополнительной декорирована пышной баской в мелкий белый горошек и черными перьями. Баска отдаленно напоминает балетную пачку.

Наряд от Dries Van Noten (скриншот: instagram.com/catwalkbyl)

Скриншот: instagram.com/joseawood2_17

Волосы голливудской кинодивы собраны в крупные локоны. Из украшений Марго выбрала только крупные серьги с бриллиантиками. Макияж сделан с акцентом на глаза.

И все же в сети успели раскритиковать образ Робби. Справедливости ради следует отметить, что кинодива действительно прогадала с выбором наряда. Юбка-пачка визуально сделала точеную талию актрисы шире. Образ заметно прибавил Марго парочку лишних килограммов.

Однако новая смелая интерпретация вечернего наряда в классической черно-белой гамме однозначно заслуживает внимания.

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

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Итак, премьера в Украине состоится в начале февраля. В центре сюжета оказывается, конечно же, Харли Куинн, которая расстается со своим возлюбленным Джокером. Харли не собирается унывать от неразделенной любви. А хочет стать суперзлодейкой и собрать собственную команду опасных героинь. В их числе Бэтгерл, Черная канарейка, Охотница и Рене Монтойя. Дерзким девушкам предстоит вступить в схватку с Черной Маской, который является криминальным авторитетом Готэма.

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