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Неудачный наряд Марго Робби добавил звезде пару лишних килограммов

Lite » Мода 27.01.2020 - 10:27
Неудачный наряд Марго Робби добавил звезде пару лишних килограммов
Марго Робби (фото: instagram.com/margotrobbie)

Робби выбрала оригинальный наряд от Dries Van Noten

Киноистория о бесшабашной и немного сумасшедшей подружке Джокера Харли Квинн набирает обороты. На выходных в Мексике состоялась презентация нового фильма о героине комиксов и ее подругах - “Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн”. Главную роль в киноленте играет 29-летняя актриса Марго Робби, которая, собственно, и получила популярность благодаря своей роли Харли Квинн в фильме “Отряд самоубийц” (2016).

Премьера “Потрясающей истории Харли Квинн” в Украине запланирована на 6 февраля. К сожалению, голливудская красотка не прилетит на премьеру в Украину. И все же некоторые красные дорожки она с удовольствием посещает. Так, для светского выхода в Мексике Марго Робби выбрала одновременно дерзкий и элегантный образ от бельгийского дома моды Dries Van Noten.

Неудачный наряд Марго Робби добавил звезде пару лишних килограммов

Неудачный наряд Марго Робби добавил звезде пару лишних килограммов

Неудачный наряд Марго Робби добавил звезде пару лишних килограммов

Марго Робби на премьере “Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн” в Мексике (скриншоты: instagram.com/margotrobbieinsta)

Наряд представляет собой сочетание обычной белой майки с черной юбкой в пол. При этом юбка дополнительной декорирована пышной баской в мелкий белый горошек и черными перьями. Баска отдаленно напоминает балетную пачку.

Неудачный наряд Марго Робби добавил звезде пару лишних килограммов

Наряд от Dries Van Noten (скриншот: instagram.com/catwalkbyl)

Неудачный наряд Марго Робби добавил звезде пару лишних килограммов

Скриншот: instagram.com/joseawood2_17

Волосы голливудской кинодивы собраны в крупные локоны. Из украшений Марго выбрала только крупные серьги с бриллиантиками. Макияж сделан с акцентом на глаза.

И все же в сети успели раскритиковать образ Робби. Справедливости ради следует отметить, что кинодива действительно прогадала с выбором наряда. Юбка-пачка визуально сделала точеную талию актрисы шире. Образ заметно прибавил Марго парочку лишних килограммов.

Однако новая смелая интерпретация вечернего наряда в классической черно-белой гамме однозначно заслуживает внимания.

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

Хищные Птицы - первый трейлер

Итак, премьера в Украине состоится в начале февраля. В центре сюжета оказывается, конечно же, Харли Куинн, которая расстается со своим возлюбленным Джокером. Харли не собирается унывать от неразделенной любви. А хочет стать суперзлодейкой и собрать собственную команду опасных героинь. В их числе Бэтгерл, Черная канарейка, Охотница и Рене Монтойя. Дерзким девушкам предстоит вступить в схватку с Черной Маской, который является криминальным авторитетом Готэма.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон в эффектном платье продемонстрировала новый тренд лета 2020 - стиль кроше.

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