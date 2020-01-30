Марго Роббі прийшла на прем'єру фільма в м'ятій спідниці, пір'ях і рожевих рукавичках

Марго Роббі продовжує марафон кінопрем'єр в рамках презентації нового фільму зі своєю участю у головній ролі — "Хижі птахи: Приголомшлива історія Харлі Квінн". Нагадаємо, що прем'єра супергеройської кінострічки в Україні запланована на 6 лютого. А поки що 29-річна австралійська красуня колесить по світу, спілкуючись з фанатами і демонструючи нові образи. Так, днями Роббі з іншими актрисами фільму відвідала так званий фотокол в Лондоні, де поспілкувалася з пресою. Для чергового виходу Марго вибрала витончений total black образ, оригінально поєднуючи спідницю з екстремальним розрізом з лосинами.

29 січня в Лондоні відбулася прем'єра "Хижих птахів". І знову актриса вибрала оригінальний вечірній образ. Зовсім скоро за Роббі закріпитися свій особливий стиль — зухвалий і сміливий. Судіть самі!

Марго Роббі в новому оригінальному образі (скріншоти: instagram.com/themoviesuniverse і instagram.com/agnesorianne_)

Перед десятками камер Роббі позувала в асиметричному багатошаровому вбранні. В очі кидається чорний топ, декорований пишним пір'ям. Зазначимо, що пір'я — тренд 2020 року. На минулому Тижні високої моди в Парижі буквально кожен другий дизайнер використав цей декоративний елемент у своїх образах. Пропонуємо розглянути топ-11 трендів сезону весна-літо 2020, які готують для нас французькі кутюр'є.

Повернемося ж до Марго. Ще один не менш незвичайний елемент аутфіта актриси — чорна спідниця довжини максі з асиметричною баскою і ефектом "м'ятої" тканини. Найяскравіший елемент образу — безумовно, вечірні високі рукавички кольору фуксії.

Яскрава Марго Роббі на прем'єрі "Хижих птахів" в Лондоні (скріншоти: instagram.com/tresclick)

Волосся пекуча блондинка випрямила і поклала на одну сторону. Макіяж зроблений з акцентом на природність, але не обійшлося без родзинки — блискучі зелені тіні. Зверніть увагу, незважаючи на настільки яскравий елемент, макіяж актриси не виглядав надто зухвало.

А ось від прикрас Марго на цей раз відмовилася. Все ж актриса зрозуміла, що рукавички і пір'я зроблять свою справу. Навішувати на себе якісь сережки і підвіски було б явно зайвим.

Трохи складно судити цей образ. З одного боку, він виглядає неохайно через м'яті фактури, а також явного перебору з акцентами: пом'ята тканина, рожеві рукавички, пір'я, асиметрія... Але можливо, такими образами Марго намагається більше відповідати характеру свого персонажа — відчайдушній Харлі Квінн. Як відомо, героїня коміксів і подружка Джокера не відрізнялася особливою елегантністю.

Марго Роббі в образі Харлі Квінн (фото: instagram.com/margotrobbie)

Нагадаємо, що у центрі сюжету "Хижих птахів" виявиться Квінн, яка розлучилася з Джокером. Однак Харлі не планує тужити по коханому. Замість цього вона збере свою команду супергероїнь-лиходійок. Зухвалим подругам належить вступити в сутичку з Чорною Маскою — кримінальним авторитетом Готема.

Зазначимо, раніше невдале вбрання Марго Роббі додав зірці пару зайвих кілограмів. Актриса зробила акцент на багатошаровості, однак "щось пішло не так".