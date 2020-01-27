Мафия, балет и танцы до упаду: 11 модных трендов с Недели высокой моды в Париже

Giambattista Valli Credit на Неделе высокой моды в Париже

Стили 1920-х явно будет на пике популярности

На прошлой неделе (с 20 по 23 января) в Париже громко прошла Неделя высокой моды сезона весна-лето 2020 — Paris Haute Couture Spring Summer 2020. Всемирно известные французские кутюрье представили свое видение трендов предстоящего сезона. Как обычно, модельеры в подчеркнуто вычурной форме расставляют модные акценты. Эпатажный Jean Paul Gaultier завершил по праву легендарную карьеру в области моды масштабным fashion-шоу. Модели дефилировали в гротескных нарядах в духе 1920-х. Дом моды Givenchy представил аллюзию на райский сад цветов, а Dior окунулся в античную историю. Редакция LITE предлагает взглянуть на ведущие тренды предстоящего весенне-летнего сезона по итогам Недели высокой моды в Париже.

Стиль 1920-х

Из коллекции Ulyana Sergeenko (фото: egis Colin for NOWFASHION)

Дома моды Chanel, Jean Paul Gaultier, Dior, Valentino, Armani Privé поддались ностальгии. В коллекция ведущих кутюрье четко прослеживается стилистика обрзов бесшабашных и разгульных 1920-х. Мини-платья и комбинезоны с заниженной талией, шелковые халаты, пестрые колготки, бахрома, пайетки, перья, вычурные прически и украшения — “танцевальная эпоха” начала 1900х вновь актуальна. Модели в танцевальных туфельках на удобных каблуках могли бы прямо на подиуме отплясывать чарльстон или фокстрот.

Модели из коллекций: Armani Privé, Jean Paul Gaultier, Julie de Libran, Valentino, Givenchy, Chanel, Viktor & Rolf (фото: Gorunway.com)

Бахрома

Dior (фото: Alessandro Lucioni для Gorunway.com)

И вновь 20-е. Однако для этого тренда стоит отвести отдельную графу. Бахрома — пожалуй, ведущий элемент декора в представленных коллекциях на Неделе моды от кутюр в Париже. Проще перечислить дизайнеров, которые не использовали бахрому в своих моделях… Хотя таких нет!

Особенно усердно бахрому использовал дом моды Dior. Золотые платья с многоуровневым декором уже “пошли в историю” и стали ключевыми моделями прошедшей Недели моды. Armani Privé, Giambattista Valli также не отстают, представив линейку изысканных вечерних платьев — как раз для танцевальной вечеринке в каком-нибудь из голливудских клубов.

Armani Privé, Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Ralph & Russo (фото: Gorunway.com)

Костюмы в стиле мафии

Alexandre Vauthier (фото: Filippo Fior для Gorunway.com)

И еще один отголосок 1920-х! Да, французские кутюрье явно дают понять стилистику лета 2020. Классические костюмы-двойки в полоску подчеркнут женственную элегантность и деловую хватку своей обладательницы. Бренды Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Alexis Mabille вовсе предлагают надевать удлиненные пиджаки на голое тело. А в сочетании с остроносыми туфлями на тонкой шпильке вы точно не останетесь незамеченной.

Givenchy, Alexis Mabille, Bouchra Jarrar, Jean Paul Gaultier, Ralph & Russo (фото: Gorunway.com)

Рукава буф

Elie Saab (фото: Filippo Fior для Gorunway.com)

Пышные рукава вновь возвращаются в моду. Такой “вычурный” элемент позволяет подчеркнуть романтичность образа. Но с другой стороны, добавляет аутфиту некоторой сдержанности. Блузы и платья с высокими пышными рукавами буф отлично подойдут для офиса. Так что следует присмотреться к модной обновке весны-лета 2020.

Опять-таки сложно отыскать дизайнера, который бы не использовал этот эффектный декоративный прием. Jean Paul Gaultier возвращает нас в эпоху средневековья, Elie Saab декорирует платья пышными викторианскими рукавами. Givenchy представляет более современный вариант, декорируя рукав необычными белоснежными “полипами”.

Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Chanel, Ronald van der Kemp, Armani Privé (фото: Gorunway.com)

Широкий ремень

Jean Paul Gaultier (фото: Alessandro Lucioni для Gorunway.com)

Givenchy (фото: Alessandro Lucioni для Gorunway.com)

Обладательницы точеных талий, ликуйте. Французские кутюрье предлагают стильный must have нового модного сезона — широкие ремни с массивными пряжками, которые подчеркивают хрупкость своей обладательницы.

Юбка-годе в стиле Мортиши Аддамс

Givenchy (фото: Alessandro Lucioni для Gorunway.com)

Романтичная юбка-годе — еще один элемент из прошлого, который будет диктовать моду 2020 года. Платья и юбки-годе — это комбинация классической приталенной юбки-карандаш и юбки-клеш. Сверху такой элемент прямой и ровно ложиться по фигуре, а книзу расширяется объемными воланами.

Дизайнеры на Недели моды в Париже играют с вариациями на тему “годе”. Интересно, что большинство образов выполнены в черной гамме из полупрозрачного тюля или соблазнительного сатина. Представленные образы напоминали скорее стиль Мортиша Аддамс — героине культовой “Семейки Аддамс”.

Ronald van der Kemp, Valentino, Iris van Herpen, Alexandre Vauthier (фото: Gorunway.com)

Кейп

Dior (фото: Alessandro Lucioni для Gorunway.com)

Givenchy (фото: Alessandro Lucioni для Gorunway.com)

Кейпы уже несколько сезонов подряд не теряют актуальность. Пальто-кейпы от показа к показу плавно перевоплощались в мантии и наоборот. С таким элементом ваш образ автоматически становится “королевским”. Самый оригинальный вариант представил дом моды Givenchy, сочетая классический белый жакет с кейпом.

Перья

Valentino (фото: Alessandro Lucioni для Gorunway.com)

Ulyana-Sergeenko (фото: Regis Colin for NOWFASHION)

Французские кутюрье предлагают вернуть моду на пышные перья. Ну, раз стиль 20-х возвращается, то куда же без них?! При этом Giambattista Valli, Alexandre Vauthier, Valentino выразительно дают понять — чем ярче и чем больше перьев в образе, тем лучше. Если вы не готовы с ног до головы усыпать себя невесомыми перьинками, мжно отдать предпочтение какому-то аксессуары или же воротнику с перышками. В любом случае, перья в образе обязывают. На деловую встречу в таком вряд ли пойдешь. А вот на шумной вечеринке или первом свидании романтичное платье с перьями будет смотреться вполне уместно.

Массивные воланы

Schiaparelli (фото: Isidore Montag для Gorunway.com)

Valentino (фото: Alessandro Lucioni для Gorunway.com)

Givenchy (фото: Alessandro Lucioni для Gorunway.com)

Различные оборки и складки не выходят из моды никогда. Эти декоративные элементы входят в “золотой канон”, поэтому так или иначе представлены в коллекциях абсолютно всех дизайнеров. Однако в этом голу ведущие кутюрье предлагают экспериментировать с объемами. В один ряд с массивными ремнями и рукавами-був стоят гиперобъемные воланы. Словно цветы из фантастического сада, модели Valentino, Schiaparelli, Giambattista Valli, Givenchy плавно “расцветали” на подиуме Недели высокой моды в Париже.

Сатин, шифон и тюль

Ralph & Russo (фото: Alessandro Lucioni для Gorunway.com)

Jean Paul Gaultier (фото: Alessandro Lucioni для Gorunway.com)

Как там по тканям, спросите вы? На подиуме преобладала невесомая тюль, полупрозрачный фатин и блестящий сатин. Непрактичный, но такой эффектный сатин однозначно покорил сердца французских кутюрье. Совсем скоро красные дорожки различных церемоний будут сверкать металлическим сатиновым отливом.

Балетная тема

Jean Paul Gaultier (фото: Alessandro Lucioni для Gorunway.com)

Alexis Mabille (фото: Alessandro Lucioni)

Неожиданный, но эффектный тренд 2020 года, который прослеживается в коллекциях Jean Paul Gaultier, Chanel и Alexis Mabille. Безусловно, это не значит, что уже завтра нужно учиться стоять на пуантах. А вот к пышным юбкам из тюля присмотреться можно.