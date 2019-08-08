В кружевном белье и с небритыми подмышками: Эмили Ратаковски шокировала общественность необычным образом

Эмили Ратаковски умеет удивить. Но если зачастую она привыкла впечатлять полуобнаженными фото в соблазнительных нарядах, то теперь выбрала нечто совершенно неожиданное. Девушка появилась в Instagram американского Harper's Bazaar.

Эмили в неожиданном образе (фото: instagram.com/emrata)

Кружевное белье, шелковая юбка, вечерний макияж, роскошная укладка, изысканные украшения и… небритые подмышки. Такой провокационный образ ей создали неслучайно – девушка написала эссе для осеннего выпуска журнала, где рассуждает на тему феминизма, сексуальности и "почему с каждой женщиной следует обращаться с достоинством и уважением, независимо от того, как она решит представить себя миру".

Эмили всегда отстаивает права женщин (фото: instagram.com/emrata)

К фото в Instagram глянца добавили отрывок текста от Ратаковски: "Конечно, я уверена, что большинство моих ранних приключений, исследующих, что значит быть девочкой, находились под сильным влиянием женоненавистнической культуры. Черт, я также уверена, что многие способы, которыми я продолжаю "быть сексуальной", сильно подвержены женоненавистничеству. Но мне это приятно, и это мой чертов выбор, верно? Разве феминизм – это не выбор?".

Эмили – профи в соблазнительных кадрах (фото: instagram.com/emrata)

Чтобы выразить свое мнение, ей понадобилось много слов. В довольно большом материале она прояснила и провокационную часть своего образа на фото. "Дайте женщинам возможность быть тем, кем они хотят, и настолько многогранными, насколько они могут быть… Если я решу побрить свои подмышки или отрастить волосы, это мое дело… Мне нравится бриться, но иногда, когда волосы на теле растут, я чувствую себя сексуальной", – написла Эмили.

Эмили любит быть разной (фото: instagram.com/emrata)

К слову, девушка известна своей активной позицией и выступлениями. Она всегда яро отстаивает право женщин самим решать, "что делать со своим телом". Также Ратаковски во всем поддерживает подруг – Ким Кардашьян и ее сестер – если на них нападают хейтеры за чересчур откровенные образы.