Эмили Ратаковски показала пикантные снимки в откровенных нарядах

Эмили Ратаковски (фото: nstagram.com/emrata)

28-летняя красотка подготовила порцию горячих фото

Эмили Ратаковски – сама себе модельер и модель. Она давно уже основала бренд белья и купальников Inamorata, главная изюминка которого – максимально откровенные вещи, способные по полной продемонстрировать красоту и сексуальность женского тела. Конечно же, никто не смог бы так преподнести их, как 28-летня звезда. Девушка обладает соблазнительными формами и раскрепощенным характером, а потому сделать любую съемку "горячей" ей не составит труда.

Эмили представила новую коллекцию одежды (фото: instagram.com/emrata)

Несколько часов назад она показала новую серию подобных фото. Девушка в этот раз представила коллекцию ночных рубашек. Ратаковски надела их сверху на купальники, которые славятся своим минимализмом. Сорочки, завязанные узлом на талии и подчеркивающие женскую хрупкость, смотрятся просто роскошно. Все модели выполнены в разных оттенках, но каждая – в мелкий горох или с "диким" принтом, что делает их просто очаровательными.

Девушка – мастер соблазнительных кадров (фото: instagram.com/emrata)

"Я всегда крала рубашки Себо, поэтому решила, что у нас должны быть свои. Стройная, симпатичная форма, подберите к своему любимому купальнику с принтом @inamoratawoman или носите его самостоятельно", – кокетничает с подписчиками Эмили.

Эмили и Коломбо – настоящая команда (фото: instagram.com/emrata)

К слову, со своим мужем они в последнее время просто неразлучны. Тому подтверждение и многочисленные совместные фото с Себастьяном в микроблоге Эмили. Особенно она любит шутить на тему домашнего любимца, пса Коломбо. Так, она постоянно говорит, что они с мужем – не просто его хозяева, а настоящие родители. В своих сториз девушка такдже опубликовала пару трогательных снимов с собакой на руках. А в подписи добавила, что съемка состоялась при участии Коломбо.

Ратаковски обожает свого пса (фото: instagram.com/emrata)

Такая любовь между этой троицей невероятно вдохновляет поклонников Ратаковски. Они не жалеют слов восхищения и восторгов для Эмили, называя их "милыми", "забавными" и просто "восхитительными".